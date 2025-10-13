Міненерго запустило інтерактивну карту локацій для розміщення зарядних станцій для електромобілів

Міністерство енергетики створило інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій для електромобілів.

Цей інструмент покликаний прискорити розвиток інфраструктури, посилити енергетичну безпеку та зменшити залежність від імпортних енергоносіїв, повідомляє пресслужба міністерства.

Карта має оптимізувати розвиток мережі на міжнародних автошляхах, зокрема там, де відсутні зарядні станції на ділянках протяжністю 40 км і більше. Вона створена у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності.

Ресурс містить дані про найбільш сприятливі точки, включно з доступною потужністю, для розміщення нових електрозарядних комплексів або окремих станцій.

"Це дозволить не лише забезпечити комфорт та безпеку водіїв електромобілів, а й стимулювати розвиток інфраструктури зарядних пунктів, сприяючи переходу України на більш екологічний транспорт", – додали у Міненерго.

Раніше повідомлялось, що продажі легкових електромобілів в Україні у вересні встановили новий історичний максимум – було куплено 12 113 авто, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ключові драйвери – подорожчання пального, зростання інтересу до електромобілів і наближення повернення ПДВ на розмитнення авто з електродвигуном з 1 січня 2026 року.