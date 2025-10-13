АРМА скасувала пошук управителя для ТРЦ "Гулівер". Він перейшов у власність держбанків

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зупинило конкурсну процедуру з відбору управителя арештованого ТРЦ "Гулівер" у системі Prozorro.

Рішення ухвалене після рішень судів, які підтвердили перехід права власності на актив державним банкам-кредиторам, повідомляє пресслжба відомства.

Актив передали до АРМА у 2017 році в межах провадження про незаконне привласнення коштів державних банків.

Як повідомлялося, наприкінці липня "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" оформили право власності на торговельно‑офісний комплекс "Гулівер" у центрі Києва через борги його власника – ТОВ "Три О".

Сукупна заборгованість компанії "Три О" перед двома держбанками становила близько $675 млн, а саме $537,2 млн перед "Ощадбанком" та $137,8 млн – перед "Укрексімбанком".

При цьому, у квітні 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні 2024 року Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. А у жовтні того ж року відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 мільярда гривень. АРМА кілька разів намагалася обрати управителя для цього ТРЦ, але безрезультатно.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Поліщук значно збагатився за часів президентства Віктора Януковича, зокрема, завдяки кредитам державних банків, частину з яких досі не повернули. При цьому відомо, що його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медвєдєвої – дружини Дмитра Медвєдєва, який до 2012 року був президентом РФ, а зараз обіймає посаду заступника Радбезу РФ.

Сам Поліщук публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". У 2025 році він офіційно визнав, що є власником ТОВ "Три О", проте Міністерство юстиції скасувало його реєстрацію бенефіціарним власником компанії.