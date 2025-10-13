Влада РФ готується взяти під контроль всі банківські картки росіян

До кінця 2025 року в Росії можуть запустити держсервіс для контролю даних про всі банківські картки громадян.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з фінансового ринку Анатолій Аксаков, передає The Moscow Times.

За його словами, такі зміни запровадять у межах ініціативи Мінфіну та Центробанку РФ, які планують встановити ліміти на кількість банківських карт на одного росіянина для боротьби з "дропами".

Проєкт рішення передбачає створення єдиного цифрового ідентифікатора власників карт, зокрема іноземців, із прив’язкою до ІПН. За рахунок обміну даними між банками і ЦБ РФ влада зможе бачити всі активні картки однієї особи, а користувачі – перевіряти прив’язані до їхньої особи картки й виявляти ті, що могли бути оформлені шахраями.

За словами Аксакова, можуть запровадити обмеження у кількості не більш як 5 карт у одному банку і не більш як 20 у всіх фінорганізаціях для одного громадянина. Влада пояснює це необхідністю стримати "дроперів" – людей, які надають шахраям доступ до своїх карт і електронних гаманців.

У червні Рада Федерації РФ вже схвалила кримінальну відповідальність за дропперство: співучасникам загрожує до 3 років ув’язнення, організаторам – до 6 років і штраф до 1 млн руб.

Раніше повідомлялось, що розрив між пенсіями та зарплатами у Росії досяг максимуму за 17 років.