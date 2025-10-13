Кабмін посилив контроль за локалізацією у держзакупівлях. Що змінилося?

Уряд посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, що застосовується у публічних закупівлях через Prozorro.

Рішення ухвалили після звернень українських виробників і спрямовано на жорсткіший контроль виконання умов локалізації у закупівлях за бюджетні кошти, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (25% у 2025 році), виробник тепер повинен подати:

копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ);

довідку про технологічні операції, що здійснюються на виробництві;

копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією;

підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу.

Водночас Мінекономіки отримало повноваження перевіряти надану виробниками інформацію, а також інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.

"Ми вдосконалюємо процедуру включення продукції до цього переліку, щоб державні закупівлі не перетворювались на інструмент підтримки псевдолокалізованого імпорту. Йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні", – пояснив заступник міністра Андрій Телюпа.

Очікується, що посилення процедур підвищить прозорість закупівель, скоротить можливості для зловживань і забезпечить реальну локалізацію виробництва в Україні, водночас зберігаючи доступ бізнесу до державного ринку за чіткими і однаковими правилами.

