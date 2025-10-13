В Україні розширять відкритість даних про діяльність державних підприємств. Що передбачено?

Кабінет Міністрів України оновив Порядок оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств.

Відповідні зміни були ухвалені на черговому засіданні уряду, повідомляє Міністерство економіки.

Документ стосується підприємств, у статутному капіталі яких держава володіє більш ніж 50% акцій (часток), а також товариств, де 50% і більше акцій належать компаніям, що на 100% є державними.

Метою рішення є приведення чинного Порядку у відповідність до положень Політики власності та забезпечення більшої прозорості управління державними активами.

Згідно з постановою, буде чітко визначено періодичність і строки оприлюднення інформації про діяльність таких підприємств.

Підприємства будуть зобов'язані публікувати на власному сайті або на сайті суб'єкта управління такі відомості:

перелік спеціальних обов'язків, покладених на підприємство, із зазначенням їхньої мети, правових підстав і пов'язаних бюджетних відрахувань;

внутрішні положення, які регулюють роботу органів управління, системи внутрішнього контролю, управління ризиками, аудиту, антикорупційної діяльності та механізми повідомлень про порушення;

звіти про управління;

щорічні звіти про досягнення цілей діяльності.

До переліку підприємств, які не підпадають під ці вимоги, не увійдуть оператори об'єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу та ті, що належать до сфери управління Міноборони. Повний список таких винятків буде сформовано відповідними органами влади та подано на розгляд уряду.

