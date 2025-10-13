Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бюджетне фінансування пасажирських перевезень "Укрзалізниці" стане позитивним сигналом для кредиторів, – ЦТС

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень має взяти на себе держава

Держава має передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки на компенсацію збитків пасажирських перевезень "Укрзалізниці", адже практика крос-субсидування вичерпала себе та суперечить європейським стандартам.

Про це заявив директор Центру транспортних стратегій (ЦТС) Сергій Вовк, передає УНІАН.

За його словами, цю пропозицію підтримують не лише експерти та профільний парламентський комітет, а й сама "Укрзалізниця" разом із Міністерством інфраструктури. Адже система, за якої збитки від пасажирки покривалися за рахунок реального сектору економіки, більше не працює – експортери зараз самі перебувають у кризовому стані.

"На жаль, у проєкті бюджету, який було представлено, компенсацій немає. Сподіваюся, при повторному розгляді депутати прислухаються до цієї ініціативи. Система крос-субсидування непрозора, не відповідає європейській практиці й більше не працює – вантажовідправники просто не можуть покривати збитки пасажирки", – наголосив Вовк.

Він зауважив, що пасажирські перевезення є соціальним зобов’язанням держави, а тому фінансувати їх слід напряму з держбюджету. Це дозволить уникнути фінансової дестабілізації "Укрзалізниці" та негативних макроекономічних наслідків від підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Читайте також: Вже на 10-60% вищі, ніж у Польщі та Словаччині: Промисловці закликали не підвищувати вантажні тарифи "Укрзалізниці"

На думку Вовка, запровадження бюджетних компенсацій не лише стабілізує фінансовий стан компанії, а й стане позитивним сигналом для її кредиторів і міжнародних партнерів.

Він також підтримав ініціативу Федерації роботодавців України щодо підписання багаторічного меморандуму між урядом та "Укрзалізницею", який передбачав би поетапну відмову від крос-субсидування та гарантії державної підтримки соціально важливих перевезень.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень. 

держбюджет (1690) залізниця (895) Укрзалізниця (4941) Новини компаній (3671) пасажиропотік (566) Підвищення тарифів (281)
Трі порціі шашлика - вибросіла в пропасть. Віно - две бутилки. Разбила. Пиши три. Ще одна схема розкрадання бюджету
13.10.2025 17:25 Відповісти
Зрозумійте вже всі,раз та назавжди: залізниця - це найдешевший наземний вид транспорту,він не може бути збитковим апріорі!1)- два водії(машиністи) везуть одразу більше тисячі пасажирів(автобусами це близько 50 водіїв бо має бути підмінний водій)і відповідно зарплатня двом та 50ти.2)ремонт 25 автобусів з 25ма моторами,генераторами,покришок до хвороби і т.д.3)бензин і електрика по ціні неспівставні,окрім того потяг має економічний коефіцієнт котіння(метал по металу).І можна перелічувати та й перелічувати...а головне з цього:- готуються приватизувати стратегічний об'єкт,залізницю Ось і брешуть про збитковість!
13.10.2025 18:46 Відповісти
Интересно. При Кирпе были низкие цены на жд билеты и УЗ была прибыльной. Как Кирпу грохнули - УЗ вдруг резко стала убыточной 🤔
13.10.2025 18:55 Відповісти

