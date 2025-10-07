Вже на 10-60% вищі, ніж у Польщі та Словаччині: Промисловці закликали не підвищувати вантажні тарифи "Укрзалізниці"

Промисловці звернулися до уряду з вимогою не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Листа із таким закликом об’єднання ключових галузевих асоціацій - "Укрметалургпром", "УкрФА", "Укрцемент", Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз хіміків України – надіслали прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, керівництву парламентських комітетів, Державній регуляторній службі та правлінню "Укрзалізниці", передає УНІАН.

У зверненні промисловців наголошується, що в умовах війни й слабкої кон’юнктури глобальних ринків будь-яке додаткове навантаження на логістику стане катастрофічним для металургів, гірників, хіміків, виробників феросплавів, цементу та будматеріалів.

Автори нагадали, що від початку 2021 року тарифи для чутливих вантажів уже зросли у 2,4 раза, а на перевезення порожніх вагонів – у 2,6 раза. Крім того, у 2022 році відбулося разове підвищення тарифів на 70% задля компенсації падіння вантажної бази.

За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", індексація ще на 37% призведе до скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень на 36 млрд грн щороку та ліквідації щонайменше 76 тис. робочих місць (із них 26 тис. — у промисловості).

На думку підписантів звернення, наслідком стане не лише зниження виробництва й експортних постачань, а й просідання фінансової стійкості самої "Укрзалізниці" через відтік вантажів.

Окремо у листі зазначається, що вартість залізничних перевезень в Україні вже на 10-60% вища, ніж у Польщі та Словаччині, попри їхні вищі витрати на оплату праці та інфраструктуру.

Натомість у ЄС держави навпаки стимулюють повернення вантажів на колії пільговими ставками та підтримкою як елементом "зеленої" політики, зауважують підписанти звернення. Натомість в Україні підвищення тарифів штовхає бізнес на автологістику, що прискорює руйнування доріг і генерує нові бюджетні витрати.

Галузеві об’єднання вважають, що першопричиною фінансового дисбалансу "Укрзалізниці" є системні проблеми, насамперед перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних, надмірна й малодіяльна інфраструктура та висока витратна база.

Водночас вантажний сегмент "Укрзалізниці" лишається прибутковим (за 2021-2023 роки він згенерував 20-28 млрд грн EBITDA і 13-20 млрд грн операційного прибутку щороку; у 2024 році – близько 20 млрд грн прибутку). Однак цих коштів уже не вистачає для покриття зростаючих збитків пасажирського напрямку, які у 2026 році прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн.

Загалом офіційна звітність "Укрзалізниці" за перше півріччя 2025 року показує 7,3 млрд грн сукупного збитку проти 3,1 млрд грн прибутку роком раніше, тобто витрати компанії зростають швидше за доходи.

Щоб уникнути удару по економіці, промисловці пропонують комплекс рішень:

зафіксувати у держбюджеті-2026 цільові видатки на компенсацію збитків пасажирських перевезень і припинити крос-субсидування за рахунок вантажів – орієнтовно близько 25 млрд грн, у форматі нової бюджетної програми Мінвідновлення (також із компенсацією перевезення гуманітарної допомоги);

знизити регуляторний тиск на "Укрзалізницю" і розширити дохідну базу: звільнити від земельного податку під коліями, дозволити консервацію незадіяної інфраструктури, лібералізувати тарифоутворення в пасажирському сегменті;

привести мережу у відповідність до реальних обсягів перевезень та потреб Сил оборони, запустити програму підвищення продуктивності праці та розробити програму підвищення конкурентоспроможності "Укрзалізниці", щоб не допустити відтоку вантажів на автошляхи.

Як повідомлялося, раніше Європейська бізнес асоціація також закликала уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.

У ЄБА підкреслили, що модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.