Підвищення тарифів на залізничні перевезення стане "чорним прапором" для промисловості, – "АрселорМіттал"

Заплановане підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37% позбавить українських виробників конкурентоздатності й може вбити видобувну галузь.

Про це генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявив під час експертної дискусії на тему тарифної політики на залізничні вантажні перевезення в 2025-2026 роках, передає ЦТС.

Керівник компанії зауважив, що ситуація на ринку наразі "є не найкращою", а найбільше на конкурентоздатність українських металургів впливають два фактори – логістичні витрати і ціни на електроенергію.

"Наша компанія четвертий рік, від самого початку війни, в "мінусах" і має тільки втрати. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з тарифами та війною, ми не можемо перекласти додаткові кошти на наш кінцевий продукт – на сталь. Бо ринкові ціни – це ринкові ціни. Якщо вони будуть вищими, у нас ніхто не купуватиме продукцію. Ми мусимо балансувати в цій ситуації", – пояснив Лонгобардо.

За його словами, компанія вже почала втрачати деяких клієнтів, у тому числі в Україні. Саме тому "АрселорМіттал Кривий Ріг" доводиться коригувати ціни і працювати "в мінус".

"Поясню на конкретних цифрах: наша група перевозить "Укрзалізницею" 8 млн тонн матеріалів щороку. Це руда, вугілля, метал тощо. Можете уявити собі, який вплив мають тарифи на наші результати? Розумієте, наскільки підняття тарифів може вплинути на наші ціни", – наголосив Лонгобардо.

Він нагадав, що міжнародна група ArcelorMittal протягом останніх чотирьох років влила в свою українську компанію майже $1 мільярд для того, щоб вона могла вижити в умовах війни. Але ці гроші не призначалися для того, щоб покривати фінансові витрати інших компаній, зазначив голова компанії.

А підняття тарифів на залізничні перевезення для бізнесу означає лише одне – потрібні додаткові кошти, додав топменеджер.

"В іншій ситуації я би сказав, що це червоний прапор. Але він навіть чорний. Ми не можемо перекласти ціни з додаткових тарифів на наш кінцевий продукт. Частину наших продуктів ми вже перестали випускати, бо вони вже коштують дорожче, ніж існуюча ринкова ціна. Ми робимося неконкурентоздатними на ринку", – зауважує Лонгобардо.

Якщо ситуація з підняттям цін не зміниться, то це може стати кінцем для всієї видобувної індустрії в Україні, наголошує керівник "АрселорМіттал Кривий Ріг". Він уточнює, що для його компанії підняття тарифів на перевезення на 37% – це сотні мільйонів доларів.

За його словами, є інші рішення, які лежать на столі і допоможуть підтримати "Укрзалізницю". Серед них – забезпечення прозорості планування і передбачуваності рівня тарифів, наполеглива і послідовна робота для підвищення операційної ефективності компанії, а також залучення міжнародних партнерів для модернізації мережі залізничного транспорту.

Як повідомлялося, раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень.

Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.