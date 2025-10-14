Ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини і Сумщини, – Міненерго

За добу 13-14 жовтня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківської та Сумської областей.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням роботи об’єктів, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Міненерго зазначає, що підготовка до зимового періоду триває – виконуються ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню.

Раніше повідомлялось, що вранці у понеділок, 13 жовтня, аварійні відключення світла зранку почалися у семи областях, згодом у частині регіонів їх скасували. Проте в НЕК "Укренерго" наголошували, що через попередні російські обстріли ситуація в енергосистемі України залишається складною.