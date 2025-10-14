Наслідки ударів українських дронів: Росія не зможе відновити нафтопереробку раніше середини 2026 року,

Удари українських дронів по НПЗ стримуватимуть переробку нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає РБК-Україна.

Аналітики агентства вказують на значні втрати доходів РФ і вимушені обмеження експорту пального.

Київ посилив атаки на енергетичну інфраструктуру РФ – НПЗ, трубопроводи і морські термінали – з метою скоротити доходи Кремля і ускладнити забезпечення палива для фронту.

Зазначається, що з початку серпня завдано щонайменше 28 ударів по ключових НПЗ у РФ. Це спричинило дефіцит бензину в низці регіонів, зокрема в окупованому Криму, і змусило Москву обмежити експорт пального до кінця року.

МЕА також погіршило прогноз відновлення переробки.

"Раніше ми припускали нормалізацію переробки до кінця року, але тепер дотримуємося більш обережного прогнозу", – йдеться у звіті.

За оцінкою агентства, переробка в РФ залишатиметься нижчою за 5 млн барелів на добу (б/д) до червня 2026 року. Надалі можливе зростання до 5,4 млн б/д, однак прогноз уточнюватимуть із появою нових даних.

"Дедалі масштабніша кампанія українських дронів проти російських НПЗ та інфраструктури" вже знизила переробку приблизно на 500 тис. б/д, зазначили аналітики.

Раніше повідомлялось, що експорт російських нафтопродуктів морем у вересні цього року впав на 17,1% порівняно з серпнем – до 7,58 млн тонн.

Це відбулось через зменшення виробництва палива на НПЗ, які постраждали від атак українських безпілотників.