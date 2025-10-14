Санкції не працюють: Росія збільшує експорт газу з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2 до Китаю, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Російський арктичний проєкт Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями США з 2023 року, продовжує відвантаження палива на експорт.

За даними трекінгу суден, термінал готується відправити вже 10-й танкер з газом з кінця червня, повідомляє Bloomberg

Раніше ці танкери прямували до одного порту на півдні Китаю або в сховище на Далекому Сході Росії. Від серпня до китайського терміналу Бейхай прибули вісім танкерів із санкційованим російським СПГ.

Вибір одного порту з обмеженими міжнародними зв’язками може бути спробою Пекіна мінімізувати ризики для ширшого газового сектору. Поряд з цим, активізація поставок відбулась на тлі загострення торгових суперечок США-Китай.

США поки утримуються від додаткового посилення обмежень проти російського СПГ. Тим часом президент США Дональд Трамп планує зустріч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні для обговорення ППО, далекобійного озброєння та енергетики.

Минулого літа Arctic LNG 2 відвантажив вісім партій, але у жовтні зупинився через брак покупців і сезонну кригу. Частину вантажів переоформили у російські сховища.

Раніше повідомлялось, що Туреччина поступово відмовлятиметься від газу з Росії на користь власного видобутку та США.

Згідно останніх планів, країна очікує до кінця 2028 року забезпечити понад 50% своїх потреб у газі завдяки власному видобутку та збільшенню імпорту скрапленого природного газу (СПГ) зі США.