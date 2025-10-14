Нова скандальна ініціатива: Безугла запропонувала заборонити нікотинові подушечки

Народна депутатка Мар’яна Безугла стала співініціаторкою законопроєкту №14110, який передбачає заборону на виробництво, імпорт та продаж в Україні нікотинових подушечок (саше, пакетиків).

Відповідний проєкт закону опублікували на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про захист населення від шкідливого впливу тютюну та нікотину. На думку Безуглої та інших співавторів документа, реалізація такої ідеї не передбачатиме фінансових витрат із державного чи місцевих бюджетів.

Водночас розрахунки втрат податкових надходжень від заборони такої підакцизної продукції у супровідних матеріалах до законороєкту не наводяться.

Схожий законопроєкт вже був прийнятий в Україні стосовно електронних сигарет. З 11 липня 2024 року набув чинності закон, який заборонив продаж електронних сигарет зі смаками, відмінними від тютюнового. Як наслідок, частка нелегального ринку електронних сигарет наразі становить 93%, а втрати держбюджету оцінюються в 5 млрд грн, повідомляв голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як повідомлялося, 20 серпня Регламентний комітет Верховної Ради підтримав відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої від засідань парламенту за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Проте фракція "Слуга народу" не підтримала видалення депутатки із зали засідань до кінця сесії.

Минулого тижня член парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський поскаржився, що 8 жовтня Мар'яна Безугла "дві години стукала різними частинами тіла до комітету нацбезпеки". Водночас депутатка, яку у 2024 році звільнили з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони, заявила про "порушення своїх прав".

Зауважимо, що це вже не перша сумнівна законодавча ініціатива Мар’яни Безуглої, яку на початку 2024 року виключили з партії "Слуга народу" після її заяви стосовно тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В іншому законопроєкті вона запропонувала запровадити тюремне ув’язнення для тих, хто "привласнює державні функції". Що саме малося на увазі під "привласненням державних функцій" не уточнювалось, але після резонансу нардепка спробувала подати свій крок як жарт, заявивши, що це була "компактна законопроєктна провокація".

25 липня 2025 року Мар'яна Безугла прийшла на протест щодо законопроєкту про ліквідацію НАБУ і САП, за який сама ж і голосувала. На мітингу нардепка виступала із закликом до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди зустріли її вигуками "Ганьба!" і "Безуглу геть!".