Нардеп Веніславський попросив захистити усіх депутатів після інциденту із дверима та депутаткою Безуглою: "Це загрожувало її життю і здоров’ю". ВIДЕО

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернувся до голови ВР Руслана Стефанчука та членів комітету ВР з питань здоров’я нації та медичної допомоги із проханням розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України під час екстренних ситуацій, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке прохання Веніславський оголосив на засіданні парламенту. За його словами, у такий спосіб можна захистити Мар'яну Бузуглу, яка майже дві години "різними частинами тіла стукала в двері" кабінету, де засідав комітет.

"Пане Голово, я прошу дати процедурне доручення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України на екстрені ситуації, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати і підготувати відповідні протоколи", - сказав нардеп.

"Такого ще в нас не було... Треба захищати народних депутатів", - відреагував на слова Веніславського Стефанчук.

Нагадаємо, що народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла 8 жовтня півтори години стукала в двері, за якими нардепи, члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховували голову СБУ Василя Малюка.

Безугла на своїй сторінці у соцмережах опублікувала відео біля дверей кабінету, де проходило засідання, у якому вона звинуватила колег у перешкоджанні її діяльності, а комітет назвала неефективним.

