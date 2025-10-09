УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 662 43

Нардеп Веніславський попросив захистити усіх депутатів після інциденту із дверима та депутаткою Безуглою: "Це загрожувало її життю і здоров’ю". ВIДЕО

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернувся до голови ВР Руслана Стефанчука та членів комітету ВР з питань здоров’я нації та медичної допомоги із проханням розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України під час екстренних ситуацій, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке прохання Веніславський оголосив на засіданні парламенту. За його словами, у такий спосіб можна захистити Мар'яну Бузуглу, яка майже дві години "різними частинами тіла стукала в двері" кабінету, де засідав комітет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепка Безугла півтори години стукала в двері, за якими проходило засідання комітету ВР із нацбезпеки: "Там у заложниках Василь Малюк". ВIДЕО

"Пане Голово, я прошу дати процедурне доручення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України на екстрені ситуації, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати і підготувати відповідні протоколи", - сказав нардеп.

"Такого ще в нас не було... Треба захищати народних депутатів", - відреагував на слова Веніславського Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла зірвала засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, - Фріз

Нагадаємо, що народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла 8 жовтня півтори години стукала в двері, за якими нардепи, члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховували голову СБУ Василя Малюка.

Безугла на своїй сторінці у соцмережах опублікувала відео біля дверей кабінету, де проходило засідання, у якому вона звинуватила колег у перешкоджанні її діяльності, а комітет назвала неефективним.

Також читайте: "Слуги народу" підтримали Безуглу та зберегли її повноваження

Автор: 

ВР (15254) Стефанчук Руслан (785) Веніславський Федір (304) Безугла Мар’яна (316)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Терміново обшити всі двері у цьому дурдомі матрацами,
показати весь коментар
09.10.2025 13:00 Відповісти
+10
А ху...і, могла свою пусту голову об двері розвалити. Дуже загрозлива сітуьовіна.
показати весь коментар
09.10.2025 12:59 Відповісти
+9
реальна загроза була дверям, тому захищати тре двері
жодної загрози життю/здоровлю шизануто-іпанутої апріорі в природі не існує
показати весь коментар
09.10.2025 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай подушками обкладають ті двері.
показати весь коментар
09.10.2025 12:59 Відповісти
У ВР нинішнього скликання 80% депутатів невиліковні, тому є пропозиція їх приспати, щоб не мучилися, та й ми ж не звірі
показати весь коментар
09.10.2025 13:12 Відповісти
А ху...і, могла свою пусту голову об двері розвалити. Дуже загрозлива сітуьовіна.
показати весь коментар
09.10.2025 12:59 Відповісти
Йде війна, а 95 квартал прикалується...
показати весь коментар
09.10.2025 12:59 Відповісти
Терміново обшити всі двері у цьому дурдомі матрацами,
показати весь коментар
09.10.2025 13:00 Відповісти
І зробити надпис "дурка ВР" заварити вхід і вихід вимкнути камери і пустити на телемахфон реаліті шоу "дурні, і невиховані" з елементами гри в кальмара шалений рейтинг гарантований.
показати весь коментар
09.10.2025 13:05 Відповісти
І підлогу біля дверей. Щоб під час падіння від знесилення на підлогу, не постраждала срака-- основний робочий орган.
показати весь коментар
09.10.2025 13:12 Відповісти
Це точно, а то дійде що можна оформити контузію, і всі двері для цього зламають
показати весь коментар
09.10.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 13:32 Відповісти
реальна загроза була дверям, тому захищати тре двері
жодної загрози життю/здоровлю шизануто-іпанутої апріорі в природі не існує
показати весь коментар
09.10.2025 13:00 Відповісти
кінчений зельоний сюр

я не можу навіть словами описати тупість цих висловів ..

"Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю"
показати весь коментар
09.10.2025 13:00 Відповісти
"Такого ще в нас не було... Треба захищати народних депутатів", - відреагував на слова Веніславського Стефанчук.

свиноматка стефанчук - головка так званої ВР, якщо що

ВР в Україні відсутня - є якесь збіговисько ницих штопаних гандонів
показати весь коментар
09.10.2025 13:07 Відповісти
Оцього кнура і ВР рил захищають прості солдати майже без нічого в окопах але з дронами "від держави"
показати весь коментар
09.10.2025 13:17 Відповісти
Каждому по карамультуку! И допустить не прессу а букмекерские конторы к заседаниям, может тогда ВР начнет пользу приносить Украине! Хотя бы, налогом на ставки.
показати весь коментар
09.10.2025 13:00 Відповісти
Який ніжний цей пеніславський
показати весь коментар
09.10.2025 13:04 Відповісти
КАнЬЄшно ось так вона відкривала
показати весь коментар
09.10.2025 13:04 Відповісти
Є спеціальні заклади де все, вже і так обшито матрасами, і халати з довгими рукавами, дурки по народному називаються...
показати весь коментар
09.10.2025 13:05 Відповісти
то треба обшити всю ВР для захисту народних депутаів - і не випускати )))
показати весь коментар
09.10.2025 13:08 Відповісти
Жабогадюкінг
показати весь коментар
09.10.2025 13:05 Відповісти
Билась головою об двері?
показати весь коментар
09.10.2025 13:06 Відповісти
Їй від цього гірше не буде. 🤣
показати весь коментар
09.10.2025 13:18 Відповісти
До речі, пеніславський, термін повернення з сзч сплив 30 серпня, чому не подовжують? Мабуть тому що сзч стало ще більше, і просто незручно це констатувати.
показати весь коментар
09.10.2025 13:07 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 13:08 Відповісти
є старе перевірене життям прислів'я:
хто обзивається, той сам так і називається
показати весь коментар
09.10.2025 13:11 Відповісти
новини з ВР- це новини з дурдома
показати весь коментар
09.10.2025 13:10 Відповісти
Прошу всіх кандидатів в депутати перед участю в виборах проходити перевірку психічного здоров'я , щоб вони нормально працювати в Верховній Раді. Впевнена , що половина сьогоднішних депутатів відсіялась на початковому етапі до виборів.
показати весь коментар
09.10.2025 13:11 Відповісти
Марно, відсіються не розумово відсталі, а ті у кого грошей менше
показати весь коментар
09.10.2025 13:24 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 13:12 Відповісти
Щоб вберегти Мар'яну її треба позбавити мандату.
показати весь коментар
09.10.2025 13:15 Відповісти
Це громадяни України потребують захисту від таких депутатів як Безугла, а не навпаки.
показати весь коментар
09.10.2025 13:15 Відповісти
Народна депутана (партійну належність Веніславський навмисно не уточнив) показала на всю країну на що перетворилася Верховна Рада при Зеленському.
Шановні виборці, які привели цей непотріб під назвою «Слуга народу» до влади, якщо ви це зробите ще раз, я вам буду руки відбивати. В мене вже просто немає слів і терпіння дивитися це неподобство кожного дня.
показати весь коментар
09.10.2025 13:16 Відповісти
эта верховная рада- помойка, которую нужно вычищать, одних в дурку , других на нары, инных там нет
показати весь коментар
09.10.2025 13:17 Відповісти
То треба госпіталізувати до психлікарні, там є "м"які" палати
показати весь коментар
09.10.2025 13:17 Відповісти
в країні обороною і безпекою керують ідіоти - веніславські..безуглі ...радою стефанчуки
показати весь коментар
09.10.2025 13:17 Відповісти
Після слів ідіоти треба було ставити кому
показати весь коментар
09.10.2025 13:26 Відповісти
Треба захистити "слуг" від народу!!! Вже обнесли Раду колючкою. Тепер треба протитанкові рви, і вишки з кулеметами.
показати весь коментар
09.10.2025 13:18 Відповісти
колючий дріт обмотати матрацами щоб депутати не пошкодились
показати весь коментар
09.10.2025 13:28 Відповісти
Та приспить вже цю тваринку.
На гілці або ліхтарі буде значно боляче.
показати весь коментар
09.10.2025 13:20 Відповісти
всіх депутатів можна захистити помістивши їх у якесь недоступне іншим людям місце
показати весь коментар
09.10.2025 13:23 Відповісти
Тут медицина безсила ні що до безуглої, ні що до веніславського!
показати весь коментар
09.10.2025 13:31 Відповісти
Ржака була б якщо безумна таки вбилася б об двері.
показати весь коментар
09.10.2025 13:33 Відповісти
Купить Мар'яші Безумній каску.
Це - дешевше....
показати весь коментар
09.10.2025 13:36 Відповісти
 
 