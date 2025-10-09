РУС
Нардеп Вениславский попросил защитить всех депутатов после инцидента с дверью и депутатом Безуглой: "Это угрожало ее жизни и здоровью". ВИДЕО

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обратился к председателю ВР Руслану Стефанчуку и членам комитета ВР по вопросам здоровья нации и медицинской помощи с просьбой разработать алгоритм поведения аппарата Верховной Рады Украины во время экстренных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью народных депутатов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую просьбу Вениславский объявил на заседании парламента. По его словам, таким образом можно защитить Марьяну Бузуглую, которая почти два часа "разными частями тела стучала в дверь" кабинета, где заседал комитет.

"Господин Председатель, я прошу дать процедурное поручение Комитету Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, разработать алгоритм поведения аппарата Верховной Рады Украины на экстренные ситуации, которые угрожают жизни здоровью народных депутатов Украины. Вчера одна из народных депутатов два часа непрерывно стучала в дверь разными частями тела, что угрожало ее жизни и здоровью. Поэтому я прошу отреагировать и подготовить соответствующие протоколы", - сказал нардеп.

"Такого еще у нас не было... Надо защищать народных депутатов", - отреагировал на слова Вениславского Стефанчук.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 8 октября полтора часа стучала в дверь, за которой нардепы, члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушивали главу СБУ Василия Малюка.

Безуглая на своей странице в соцсетях опубликовала видео у дверей кабинета, где проходило заседание, в котором она обвинила коллег в препятствовании ее деятельности, а комитет назвала неэффективным.

ВР (29438) Стефанчук Руслан (682) Вениславский Федор (283) Безуглая Марьяна (311)
+14
Терміново обшити всі двері у цьому дурдомі матрацами,
09.10.2025 13:00 Ответить
09.10.2025 13:00 Ответить
+12
А ху...і, могла свою пусту голову об двері розвалити. Дуже загрозлива сітуьовіна.
09.10.2025 12:59 Ответить
09.10.2025 12:59 Ответить
+11
реальна загроза була дверям, тому захищати тре двері
жодної загрози життю/здоровлю шизануто-іпанутої апріорі в природі не існує
09.10.2025 13:00 Ответить
09.10.2025 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай подушками обкладають ті двері.
09.10.2025 12:59 Ответить
09.10.2025 12:59 Ответить
У ВР нинішнього скликання 80% депутатів невиліковні, тому є пропозиція їх приспати, щоб не мучилися, та й ми ж не звірі
09.10.2025 13:12 Ответить
09.10.2025 13:12 Ответить
А ху...і, могла свою пусту голову об двері розвалити. Дуже загрозлива сітуьовіна.
09.10.2025 12:59 Ответить
09.10.2025 12:59 Ответить
Йде війна, а 95 квартал прикалується...
09.10.2025 12:59 Ответить
09.10.2025 12:59 Ответить
Терміново обшити всі двері у цьому дурдомі матрацами,
09.10.2025 13:00 Ответить
09.10.2025 13:00 Ответить
І зробити надпис "дурка ВР" заварити вхід і вихід вимкнути камери і пустити на телемахфон реаліті шоу "дурні, і невиховані" з елементами гри в кальмара шалений рейтинг гарантований.
09.10.2025 13:05 Ответить
09.10.2025 13:05 Ответить
І підлогу біля дверей. Щоб під час падіння від знесилення на підлогу, не постраждала срака-- основний робочий орган.
09.10.2025 13:12 Ответить
09.10.2025 13:12 Ответить
Це точно, а то дійде що можна оформити контузію, і всі двері для цього зламають
09.10.2025 13:18 Ответить
09.10.2025 13:18 Ответить
09.10.2025 13:32 Ответить
09.10.2025 13:32 Ответить
реальна загроза була дверям, тому захищати тре двері
жодної загрози життю/здоровлю шизануто-іпанутої апріорі в природі не існує
09.10.2025 13:00 Ответить
09.10.2025 13:00 Ответить
кінчений зельоний сюр

я не можу навіть словами описати тупість цих висловів ..

"Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю"
09.10.2025 13:00 Ответить
09.10.2025 13:00 Ответить
"Такого ще в нас не було... Треба захищати народних депутатів", - відреагував на слова Веніславського Стефанчук.

свиноматка стефанчук - головка так званої ВР, якщо що

ВР в Україні відсутня - є якесь збіговисько ницих штопаних гандонів
09.10.2025 13:07 Ответить
09.10.2025 13:07 Ответить
Оцього кнура і ВР рил захищають прості солдати майже без нічого в окопах але з дронами "від держави"
09.10.2025 13:17 Ответить
09.10.2025 13:17 Ответить
Каждому по карамультуку! И допустить не прессу а букмекерские конторы к заседаниям, может тогда ВР начнет пользу приносить Украине! Хотя бы, налогом на ставки.
09.10.2025 13:00 Ответить
09.10.2025 13:00 Ответить
Який ніжний цей пеніславський
09.10.2025 13:04 Ответить
09.10.2025 13:04 Ответить
КАнЬЄшно ось так вона відкривала
09.10.2025 13:04 Ответить
09.10.2025 13:04 Ответить
Є спеціальні заклади де все, вже і так обшито матрасами, і халати з довгими рукавами, дурки по народному називаються...
09.10.2025 13:05 Ответить
09.10.2025 13:05 Ответить
то треба обшити всю ВР для захисту народних депутаів - і не випускати )))
09.10.2025 13:08 Ответить
09.10.2025 13:08 Ответить
Жабогадюкінг
09.10.2025 13:05 Ответить
09.10.2025 13:05 Ответить
Билась головою об двері?
09.10.2025 13:06 Ответить
09.10.2025 13:06 Ответить
Їй від цього гірше не буде. 🤣
09.10.2025 13:18 Ответить
09.10.2025 13:18 Ответить
До речі, пеніславський, термін повернення з сзч сплив 30 серпня, чому не подовжують? Мабуть тому що сзч стало ще більше, і просто незручно це констатувати.
09.10.2025 13:07 Ответить
09.10.2025 13:07 Ответить
09.10.2025 13:08 Ответить
09.10.2025 13:08 Ответить
є старе перевірене життям прислів'я:
хто обзивається, той сам так і називається
09.10.2025 13:11 Ответить
09.10.2025 13:11 Ответить
новини з ВР- це новини з дурдома
09.10.2025 13:10 Ответить
09.10.2025 13:10 Ответить
Прошу всіх кандидатів в депутати перед участю в виборах проходити перевірку психічного здоров'я , щоб вони нормально працювати в Верховній Раді. Впевнена , що половина сьогоднішних депутатів відсіялась на початковому етапі до виборів.
09.10.2025 13:11 Ответить
09.10.2025 13:11 Ответить
Марно, відсіються не розумово відсталі, а ті у кого грошей менше
09.10.2025 13:24 Ответить
09.10.2025 13:24 Ответить
09.10.2025 13:12 Ответить
09.10.2025 13:12 Ответить
Щоб вберегти Мар'яну її треба позбавити мандату.
09.10.2025 13:15 Ответить
09.10.2025 13:15 Ответить
Це громадяни України потребують захисту від таких депутатів як Безугла, а не навпаки.
09.10.2025 13:15 Ответить
09.10.2025 13:15 Ответить
Народна депутана (партійну належність Веніславський навмисно не уточнив) показала на всю країну на що перетворилася Верховна Рада при Зеленському.
Шановні виборці, які привели цей непотріб під назвою «Слуга народу» до влади, якщо ви це зробите ще раз, я вам буду руки відбивати. В мене вже просто немає слів і терпіння дивитися це неподобство кожного дня.
09.10.2025 13:16 Ответить
09.10.2025 13:16 Ответить
эта верховная рада- помойка, которую нужно вычищать, одних в дурку , других на нары, инных там нет
09.10.2025 13:17 Ответить
09.10.2025 13:17 Ответить
То треба госпіталізувати до психлікарні, там є "м"які" палати
09.10.2025 13:17 Ответить
09.10.2025 13:17 Ответить
в країні обороною і безпекою керують ідіоти - веніславські..безуглі ...радою стефанчуки
09.10.2025 13:17 Ответить
09.10.2025 13:17 Ответить
Після слів ідіоти треба було ставити кому
09.10.2025 13:26 Ответить
09.10.2025 13:26 Ответить
Треба захистити "слуг" від народу!!! Вже обнесли Раду колючкою. Тепер треба протитанкові рви, і вишки з кулеметами.
09.10.2025 13:18 Ответить
09.10.2025 13:18 Ответить
колючий дріт обмотати матрацами щоб депутати не пошкодились
09.10.2025 13:28 Ответить
09.10.2025 13:28 Ответить
Та приспить вже цю тваринку.
На гілці або ліхтарі буде значно боляче.
09.10.2025 13:20 Ответить
09.10.2025 13:20 Ответить
всіх депутатів можна захистити помістивши їх у якесь недоступне іншим людям місце
09.10.2025 13:23 Ответить
09.10.2025 13:23 Ответить
Тут медицина безсила ні що до безуглої, ні що до веніславського!
09.10.2025 13:31 Ответить
09.10.2025 13:31 Ответить
Ржака була б якщо безумна таки вбилася б об двері.
09.10.2025 13:33 Ответить
09.10.2025 13:33 Ответить
Купить Мар'яші Безумній каску.
Це - дешевше....
09.10.2025 13:36 Ответить
09.10.2025 13:36 Ответить
Стосовно мар'яни-безмозглої ідеально (як процедура) підходить ЕВТАНАЗІЯ...
А для фракції, яка проперла цей згусток біосміття у ВР, ця процедура має стати обов'язковою, як привентивна.
09.10.2025 13:41 Ответить
09.10.2025 13:41 Ответить
КІНЧЕНІ ДОВБНІ НЕМА ЧИМ ЗАЙМАТИСЯ
09.10.2025 13:42 Ответить
09.10.2025 13:42 Ответить
Верховна Рада України.
09.10.2025 13:45 Ответить
09.10.2025 13:45 Ответить
 
 