Нардеп Вениславский попросил защитить всех депутатов после инцидента с дверью и депутатом Безуглой: "Это угрожало ее жизни и здоровью". ВИДЕО
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обратился к председателю ВР Руслану Стефанчуку и членам комитета ВР по вопросам здоровья нации и медицинской помощи с просьбой разработать алгоритм поведения аппарата Верховной Рады Украины во время экстренных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью народных депутатов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую просьбу Вениславский объявил на заседании парламента. По его словам, таким образом можно защитить Марьяну Бузуглую, которая почти два часа "разными частями тела стучала в дверь" кабинета, где заседал комитет.
"Господин Председатель, я прошу дать процедурное поручение Комитету Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, разработать алгоритм поведения аппарата Верховной Рады Украины на экстренные ситуации, которые угрожают жизни здоровью народных депутатов Украины. Вчера одна из народных депутатов два часа непрерывно стучала в дверь разными частями тела, что угрожало ее жизни и здоровью. Поэтому я прошу отреагировать и подготовить соответствующие протоколы", - сказал нардеп.
"Такого еще у нас не было... Надо защищать народных депутатов", - отреагировал на слова Вениславского Стефанчук.
Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 8 октября полтора часа стучала в дверь, за которой нардепы, члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушивали главу СБУ Василия Малюка.
Безуглая на своей странице в соцсетях опубликовала видео у дверей кабинета, где проходило заседание, в котором она обвинила коллег в препятствовании ее деятельности, а комитет назвала неэффективным.
жодної загрози життю/здоровлю шизануто-іпанутої апріорі в природі не існує
я не можу навіть словами описати тупість цих висловів ..
"Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю"
свиноматка стефанчук - головка так званої ВР, якщо що
ВР в Україні відсутня - є якесь збіговисько ницих штопаних гандонів
хто обзивається, той сам так і називається
Шановні виборці, які привели цей непотріб під назвою «Слуга народу» до влади, якщо ви це зробите ще раз, я вам буду руки відбивати. В мене вже просто немає слів і терпіння дивитися це неподобство кожного дня.
На гілці або ліхтарі буде значно боляче.
Це - дешевше....
А для фракції, яка проперла цей згусток біосміття у ВР, ця процедура має стати обов'язковою, як привентивна.