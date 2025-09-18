Безуглая сорвала заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, - Фриз

Народный депутат Марьяна Безуглая сорвала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что на заседании должен был обсуждаться вопрос финансового обеспечения ВСУ. "Для участия в заседании прибыли Министр обороны и его заместители. Должна была бы происходить профессиональная дискуссия о расходах и потребностях сектора обороны", - написала Фриз.

По ее словам, руководство министерства потеряло 45 мин своего рабочего времени из-за того, что Безуглая сорвала закрытое заседание Комитета, отказываясь покидать зал и нарушая Регламент Верховной Рады.

"Напомню, что она была исключена из Комитета нацбезопасности из-за того, что утечки информации после закрытых заседаний с ее участием привели к отказам военного руководства участвовать в заседаниях. Перейдя в открытый формат, члены Комитета ознакомились с публичной частью презентации Министра. Какой с Вашей точки зрения, друзья, должна быть надлежащая оценка действий нардепа за срыв заседания Комитета по обеспечению армии во время войны? В интересах кого она это сделала? Кто получит выгоду из созданного прецедента - шантаж и блокирование работы профильного Комитета парламента?" - отметила Фриз.