Безуглая сорвала заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, - Фриз
Народный депутат Марьяна Безуглая сорвала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что на заседании должен был обсуждаться вопрос финансового обеспечения ВСУ. "Для участия в заседании прибыли Министр обороны и его заместители. Должна была бы происходить профессиональная дискуссия о расходах и потребностях сектора обороны", - написала Фриз.
По ее словам, руководство министерства потеряло 45 мин своего рабочего времени из-за того, что Безуглая сорвала закрытое заседание Комитета, отказываясь покидать зал и нарушая Регламент Верховной Рады.
"Напомню, что она была исключена из Комитета нацбезопасности из-за того, что утечки информации после закрытых заседаний с ее участием привели к отказам военного руководства участвовать в заседаниях. Перейдя в открытый формат, члены Комитета ознакомились с публичной частью презентации Министра. Какой с Вашей точки зрения, друзья, должна быть надлежащая оценка действий нардепа за срыв заседания Комитета по обеспечению армии во время войны? В интересах кого она это сделала? Кто получит выгоду из созданного прецедента - шантаж и блокирование работы профильного Комитета парламента?" - отметила Фриз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А він звідти взагалі виходить?
з самого першого дня україна обирала найгірший зі всіх варіантів!!!!
Але 2-й тур не знадобився. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах, за винятком трьох областей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини, де переміг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Чорновіл.
єрмачина в розпачі!
кого ж обрати?
безугла красива, але свириденка розумна.....
ну, от що робити?
дермакова же вона шльондра.
І, взагалі нічого з нею не вийде. Буде і надалі деструктувати
хотів покидати крісло голови ВР. Хтось пропонував відддати йому особисто те крісло і вигнати з ВР. Може так треба зробити і з Манькою Безголовою, чи як там її, Безуглою здається. Ця руда паскуда вміє тільки гадити, прикриваючись МАНДАтом.
Та хіба що п'яновму касапу-алкашу. Бо тверезий з загсу втече.
Це вже (ІМХО) мінімум адміністративне (максимум - кримінальне) правопорушення. З відповідними наслідками!
Але "хто ж його посадить? Він же - пам'ятник!" (с)
Донька януковоча! Тільки більше на маму схожа