Новости Безуглая сорвала заседание комитета ВР
3 208

Безуглая сорвала заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, - Фриз

Народный депутат Марьяна Безуглая сорвала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что на заседании должен был обсуждаться вопрос финансового обеспечения ВСУ. "Для участия в заседании прибыли Министр обороны и его заместители. Должна была бы происходить профессиональная дискуссия о расходах и потребностях сектора обороны", - написала Фриз.

По ее словам, руководство министерства потеряло 45 мин своего рабочего времени из-за того, что Безуглая сорвала закрытое заседание Комитета, отказываясь покидать зал и нарушая Регламент Верховной Рады.

Читайте: Безуглая, Арахамия и другие: ЦПК опубликовал список нардепов, которые голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости

"Напомню, что она была исключена из Комитета нацбезопасности из-за того, что утечки информации после закрытых заседаний с ее участием привели к отказам военного руководства участвовать в заседаниях. Перейдя в открытый формат, члены Комитета ознакомились с публичной частью презентации Министра. Какой с Вашей точки зрения, друзья, должна быть надлежащая оценка действий нардепа за срыв заседания Комитета по обеспечению армии во время войны? В интересах кого она это сделала? Кто получит выгоду из созданного прецедента - шантаж и блокирование работы профильного Комитета парламента?" - отметила Фриз.

Пост Фриз

Автор: 

ВР (29422) Фриз Ирина (218) Безуглая Марьяна (308)
+13
18.09.2025 19:42 Ответить
+8
може Тетяна їй пику натовче?
18.09.2025 19:40 Ответить
+3
Читаєш про такі... фортелі... і починає здаватись, шо рада чимось протруєна, кііффф чимось посипано, - подуріли й замість оцінку дійсності давати, трусяться кіівафлясікі й шосьтама блеють хором...
18.09.2025 19:47 Ответить
може Тетяна їй пику натовче?
18.09.2025 19:40 Ответить
18.09.2025 19:42 Ответить
👍
18.09.2025 19:43 Ответить
"... прибув міністр"
А він звідти взагалі виходить?
18.09.2025 19:43 Ответить
зірвала ? Оголеною була ?
18.09.2025 19:45 Ответить
Читаєш про такі... фортелі... і починає здаватись, шо рада чимось протруєна, кііффф чимось посипано, - подуріли й замість оцінку дійсності давати, трусяться кіівафлясікі й шосьтама блеють хором...
18.09.2025 19:47 Ответить
раніше по іншому було?
з самого першого дня україна обирала найгірший зі всіх варіантів!!!!

Але 2-й тур не знадобився. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах, за винятком трьох областей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини, де переміг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Чорновіл.
18.09.2025 19:51 Ответить
ТОМУ така фуйня, що ви тільки 3,14здіти вмієте. А ми у жовтні 1990-го студентами ГОЛОДУВАЛИ, сканували "ГЕТЬ масола й кравчука", але совкове БИДЛО і досі навіть на мову косо дивиться, а не те, що на Патріотизм.
18.09.2025 19:56 Ответить
безугла чи свириденка? свириденка чи безугла?
єрмачина в розпачі!
кого ж обрати?
безугла красива, але свириденка розумна.....
ну, от що робити?
18.09.2025 19:48 Ответить
Де там краса і розум?Наче лопатою по рожі і дітей лякать краса,у другої окуляри,щоб виглядати розумною.
18.09.2025 19:54 Ответить
Кароче,у всьому винна Безугла , бо шось таке зірвала, що вся країна має знати.
18.09.2025 19:48 Ответить
Не "щось", а засідання комітету ВР з питань нацбезпеки. Країна вже за*балась від таких, як вона і тих, кому "по цимбалах"
18.09.2025 20:02 Ответить
А як так вийшло що нацбезпеаою займаються істеричкі яеісь, яким власний срач важоивіше нацбезпеки
18.09.2025 20:08 Ответить
В дурку
18.09.2025 19:49 Ответить
Не вийде.
дермакова же вона шльондра.
І, взагалі нічого з нею не вийде. Буде і надалі деструктувати
18.09.2025 19:53 Ответить
Був у нас колись голова ВР Ткаченко, здається. Його зняли, але він ніяк не
хотів покидати крісло голови ВР. Хтось пропонував відддати йому особисто те крісло і вигнати з ВР. Може так треба зробити і з Манькою Безголовою, чи як там її, Безуглою здається. Ця руда паскуда вміє тільки гадити, прикриваючись МАНДАтом.
18.09.2025 19:50 Ответить
Так мандат вилучити, підстав ВАГОНАМИ. А тоді копняками й без крісла вилетить...
18.09.2025 19:58 Ответить
Безуглой можно, бо так и забыть могут).
18.09.2025 19:50 Ответить
Віддайте її заміж,мені здається у неї хронічний недотрах.
18.09.2025 19:52 Ответить
Заміж?
Та хіба що п'яновму касапу-алкашу. Бо тверезий з загсу втече.
18.09.2025 19:55 Ответить
Раджу прслухати і другу сторону. Зайдіть на Фейсбук Безуглої.
18.09.2025 19:53 Ответить
та ладно... сам можеш її висери (і не тільки) переказати, аж до тих подробиць, як ти її трахав.
18.09.2025 19:57 Ответить
Лазити по парашам й ритись-смакувати лайно дітей своїх вчи-радь! Це тебе треба для профілактики на дурку звозити, у блокований відділ завести, - більше язиком чистити асфальт не схочеш!
18.09.2025 19:59 Ответить
заходили, бачили
18.09.2025 20:04 Ответить
А викликати охорону і вивести? "Депутатська недоторканність" діє лише у випадках, коли депутат виконує свої повноваження. Які пвоноваження депутата виконувала безумна (виключена зі складу комітету) на ЗАКРИТОМУ засіданні комітету?
Це вже (ІМХО) мінімум адміністративне (максимум - кримінальне) правопорушення. З відповідними наслідками!
Але "хто ж його посадить? Він же - пам'ятник!" (с)
18.09.2025 19:57 Ответить
18.09.2025 19:59 Ответить
договорняк
18.09.2025 20:02 Ответить
18.09.2025 20:02 Ответить
Як хто така?
Донька януковоча! Тільки більше на маму схожа
18.09.2025 20:05 Ответить
треба створювати парламентську поліцію
18.09.2025 20:05 Ответить
 
 