Безугла зірвала засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, - Фріз

Народна депутатка Мар'яна Безугла зірвала засідання Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це заявила народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на засіданні мало обговорюватись питання фінансового забезпечення ЗСУ" "Для участі в засіданні прибули Міністр оборони та його заступники. Мала б відбуватись фахова дискусія щодо видатків та потреб сектору оборони", - написала Фріз.

За її словами, керівництво міністерства втратило 45 хв свого робочого часу через те, що Безугла зірвала закрите засідання Комітету, відмовляючись покидати залу і порушуючи Регламент Верховної Ради.

"Нагадаю, що її було виключено з Комітету нацбезпеки через те, що витоки інформації після закритих засідань за її участі призвели до відмов війскового керівництва брати участь в засіданнях. Перейшовши у відкритий формат, члени Комітету ознайомились з публічною частиною презентації Міністра. Якою з Вашої точки зору, друзі, має бути належна оцінка дій нардепки за зрив засідання Комітету щодо забезпечення армії під час війни? В інтересах кого вона це зробила? Хто матиме зиск зі створеного прецеденту - шантаж та блокування роботи профільного Комітету парламенту?" - зазначила Фріз.