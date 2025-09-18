УКР
Новини
Безугла зірвала засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, - Фріз

Народна депутатка Мар'яна Безугла зірвала засідання Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це заявила народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на засіданні мало обговорюватись питання фінансового забезпечення ЗСУ" "Для участі в засіданні прибули Міністр оборони та його заступники. Мала б відбуватись фахова дискусія щодо видатків та потреб сектору оборони", - написала Фріз.

За її словами, керівництво міністерства втратило 45 хв свого робочого часу через те, що Безугла зірвала закрите засідання Комітету, відмовляючись покидати залу і порушуючи Регламент Верховної Ради.

Читайте: Безугла, Арахамія та інші: ЦПК опублікував список нардепів, які голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості

"Нагадаю, що її було виключено з Комітету нацбезпеки через те, що витоки інформації після закритих засідань за її участі призвели до відмов війскового керівництва брати участь в засіданнях. Перейшовши у відкритий формат, члени Комітету ознайомились з публічною частиною презентації Міністра. Якою з Вашої точки зору, друзі, має бути належна оцінка дій нардепки за зрив засідання Комітету щодо забезпечення армії під час війни? В інтересах кого вона це зробила? Хто матиме зиск зі створеного прецеденту - шантаж та блокування роботи профільного Комітету парламенту?" - зазначила Фріз.

ВР (15229) Фріз Ірина (200) Безугла Мар’яна (315)
Топ коментарі
18.09.2025 19:42
може Тетяна їй пику натовче?
18.09.2025 19:40
👍
18.09.2025 19:43
може Тетяна їй пику натовче?
18.09.2025 19:40
18.09.2025 19:42
👍
18.09.2025 19:43
Тетяна змооооже
18.09.2025 20:19
лізка бобриха напряглась разом з безуглою....
18.09.2025 20:35
А це хто така? Я щось пропустив?
18.09.2025 20:58
та *******. богуцька! лізька богуцька!
18.09.2025 21:00

Аааааа Так ви ж написали бобриха
18.09.2025 21:11
Не можу визначитись,лізка краща з макіяжем,чи ось так - без макіяжу?
18.09.2025 21:23
Оманські з опу дали команду безумній, щоб гадила у ВРУ на шкоду Україні та Українців, під час московської війни на користь ****** !!
Стефанчуки з аброхамієм та єрмак із зеленським, нацьковують сучку!!!
18.09.2025 20:54
"... прибув міністр"
А він звідти взагалі виходить?
показати весь коментар
зірвала ? Оголеною була ?
показати весь коментар
та шо там показувати.... я вас прошу....
показати весь коментар
Читаєш про такі... фортелі... і починає здаватись, шо рада чимось протруєна, кііффф чимось посипано, - подуріли й замість оцінку дійсності давати, трусяться кіівафлясікі й шосьтама блеють хором...
18.09.2025 19:47
раніше по іншому було?
з самого першого дня україна обирала найгірший зі всіх варіантів!!!!

Але 2-й тур не знадобився. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах, за винятком трьох областей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини, де переміг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Чорновіл.
18.09.2025 19:51
ТОМУ така фуйня, що ви тільки 3,14здіти вмієте. А ми у жовтні 1990-го студентами ГОЛОДУВАЛИ, сканували "ГЕТЬ масола й кравчука", але совкове БИДЛО і досі навіть на мову косо дивиться, а не те, що на Патріотизм.
показати весь коментар
в інтернеті багато фоток революції на граниті, і я там є!
а, у тебе є такі фоткі?
який вуз, факультет, який курс?
показати весь коментар
Hrysha Hlyba - брехня 100%. Такої гидотної Ради як при слугонародах ще не було.
18.09.2025 20:28 Відповісти
Так, раніше по-іншому було. Порівняйте інтелектуальний рівень Чорновола, академіка Юхновського, Павличка, Драча, Лукяненка, Яворівського, Мовчана, Чобота, Гориня, Танюка, Ключковського, Кендзьора, Зайця з нинішніми! І це все депутати, які були разом в одному скликанні!
показати весь коментар
безугла чи свириденка? свириденка чи безугла?
єрмачина в розпачі!
кого ж обрати?
безугла красива, але свириденка розумна.....
ну, от що робити?
18.09.2025 19:48
Де там краса і розум?Наче лопатою по рожі і дітей лякать краса,у другої окуляри,щоб виглядати розумною.
показати весь коментар
Hrysha тобі шо щось приснилось,де ти побачив красиву безмозглу(безуглу),перехрестись!
показати весь коментар
да ти у очі подивись! там вся краса і розум!!!
ееххххх.....
а, вам ото, цицьки срака....
показати весь коментар
Кароче,у всьому винна Безугла , бо шось таке зірвала, що вся країна має знати.
18.09.2025 19:48
Не "щось", а засідання комітету ВР з питань нацбезпеки. Країна вже за*балась від таких, як вона і тих, кому "по цимбалах"
показати весь коментар
А як так вийшло що нацбезпеаою займаються істеричкі яеісь, яким власний срач важоивіше нацбезпеки
18.09.2025 20:08
В дурку
18.09.2025 19:49
Не вийде.
дермакова же вона шльондра.
І, взагалі нічого з нею не вийде. Буде і надалі деструктувати
показати весь коментар
Був у нас колись голова ВР Ткаченко, здається. Його зняли, але він ніяк не
хотів покидати крісло голови ВР. Хтось пропонував відддати йому особисто те крісло і вигнати з ВР. Може так треба зробити і з Манькою Безголовою, чи як там її, Безуглою здається. Ця руда паскуда вміє тільки гадити, прикриваючись МАНДАтом.
показати весь коментар
Так мандат вилучити, підстав ВАГОНАМИ. А тоді копняками й без крісла вилетить...
показати весь коментар
Зелідор легко може і мандата забрати. Але тоді потрібно визнати що призначив дурнувату, як і решту "депутатів" по приколу, щоб поржать.
Стадо зелених, хоч і дібіли - можуть образитись і факів Найвеличнішому накрутити
Так що фріки будуть сидіти до кінця.
показати весь коментар
Безуглой можно, бо так и забыть могут).
показати весь коментар
Віддайте її заміж,мені здається у неї хронічний недотрах.
показати весь коментар
Заміж?
Та хіба що п'яновму касапу-алкашу. Бо тверезий з загсу втече.
показати весь коментар
Так можна ж в "Дії" оформити одруження і... "дієво" провести першу шлюбну ніч - до чого техніка дійшла
показати весь коментар
Раджу прслухати і другу сторону. Зайдіть на Фейсбук Безуглої.
18.09.2025 19:53
та ладно... сам можеш її висери (і не тільки) переказати, аж до тих подробиць, як ти її трахав.
18.09.2025 19:57
Лазити по парашам й ритись-смакувати лайно дітей своїх вчи-радь! Це тебе треба для профілактики на дурку звозити, у блокований відділ завести, - більше язиком чистити асфальт не схочеш!
18.09.2025 19:59
заходили, бачили
18.09.2025 20:04
А викликати охорону і вивести? "Депутатська недоторканність" діє лише у випадках, коли депутат виконує свої повноваження. Які пвоноваження депутата виконувала безумна (виключена зі складу комітету) на ЗАКРИТОМУ засіданні комітету?
Це вже (ІМХО) мінімум адміністративне (максимум - кримінальне) правопорушення. З відповідними наслідками!
Але "хто ж його посадить? Він же - пам'ятник!" (с)
показати весь коментар
показати весь коментар
договорняк
18.09.2025 20:02
18.09.2025 20:02
Як хто така?
Донька януковоча! Тільки більше на маму схожа
18.09.2025 20:05
вона однояйцева сестра зеленськог по папірімі.
18.09.2025 20:17
18.09.2025 21:08
треба створювати парламентську поліцію
18.09.2025 20:05
Невже не найшлось хлопчини який би провів її до дверей,а по простому викинув нахєр не тільки з комітету а з дверей Верховної Ради?Ви не розумієте що вона не Безугла,вона Безумна?Чи боїтесь що Єрмак кришує її?
18.09.2025 20:12
Відволікає увагу від розслідування журналістів щодо Умерова
18.09.2025 20:26
Безтолковiй на бiс дати зтанцювати "краба" i гнати ii використаним "олвейсом" в три шиi з тiеi ВР.
18.09.2025 21:07
Не було кому взяти за шиворіт і витягти з зали?
18.09.2025 21:22
