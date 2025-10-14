В Україні запустили нову програму встановлення сонячних панелей і батарей у школах та лікарнях

Міністерство розвитку громад та територій і Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) підписали фінансову угоду, що офіційно запускає програму "Рішення у сфері відновлюваної енергії" (RES) на 16,5 млн євро.

Ініціатива передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів і акумуляторних систем у школах, лікарнях та дитсадках, повідомляє пресслужба міністерства.

Документ підписали перша заступниця міністра Альона Шкрум і заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

"Енергетична незалежність – це не лише стратегічна мета, а й нагальна потреба для відновлення вже зараз", – сказала Альона Шкрум, наголосивши на безперервності послуг у разі перебоїв мережі. Христофорос Політіс підкреслив "зелений" перехід і підтримку статусу "просумерів" для громадських будівель: "Ця угода дозволяє швидко перейти від планування до дій".

Програму впроваджує ПРООН за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на основі угоди про інвестиційний грант між ЄІБ та Україною. Фінансування забезпечує грант Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини у межах ініціативи IKI, партнери – GIZ і Мінрозвитку.

Раніше повідомлялось, що Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої допомоги для енергетичного сектору. Також обговорили залучення японських компаній до співпраці з подальшого відновлення енергетичної інфраструктури країни.