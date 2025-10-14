Отримання пенсій і страхових виплат: Українці за кордоном до кінця року мають пройти фізичну ідентифікацію

Для продовження отримання пенсійних та страхових виплат українці, які тимчасово проживають за межами країни, мають до кінця року пройти фізичну ідентифікацію.

Як нагадали в Пенсійному фонді, фіичну ідентифікацію необхідно пройти, якщо пенсіонер чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу (протягом 183 днів і більше в календарному році) перебуває за кордоном або має відповідний статус у країні проживання за межами України (незалежно від кількості днів проживання в календарному році).

Способи проходження фізичної ідентифікації для отримувачів виплат:

дистанційно через "Дія.Підпис" ("Дія ID");

за допомогою відеоконференцзв'язку;

через закордонну дипломатичну установу України – звернувшись для отримання посвідчення факту перебування особи в живих, яке надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України).

Як повідомлялося, в середині вересня Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік. Зокрема, доходи бюджету Пенсійного фонду на поточний рік визначено в сумі 1 025,2 млрд грн.

Також Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який встановлює єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.

Перед тим голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявля, що українська пенсійна система потребує змін, передусім через перегляд пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.

У Міністерстві соціальної політики раніше озвучували плани змінити правила призначення солідарної пенсії та запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи.