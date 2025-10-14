МВФ погіршив прогноз для економіки Росії вдруге з початку року. Прогноз для України – без змін

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує уповільнення зростання ВВП Росії до 0,6% у 2025 році після росту на 4,3% торік.

Про це йдеться оновленому "Світовому економічному огляді" (World Economic Outlook, WEO), оприлюдненому на сайті МВФ.

Таким чином, МВФ вдруге від початку року погіршив прогноз для російської економіки на 2025 рік: у квітні прогнозувалося її зростання на 1,5%, у липні цю оцінку знизили до 0,9%, а тепер – до 0,6%.

Водночас прогноз зростання російської економіки на 2026 рік залишився без змін, порівняно з липневим прогнозом, на рівні 1%.

Водночас МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2025 рік на рівні 2%, на наступний – 4,5%, а прогноз інфляції на кінець року – на рівні 12% у 2025, 9% – у 2026 та 7% – у 2027 році.

Загалом МВФ покращив оцінки зростання світової економіки, порівняно із квітневим прогнозом. Очікується, що глобальне зростання сповільниться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році (3% у попередньому прогнозі) та до 3,1% у 2026 році. При цьому розвинені економіки зростуть приблизно на 1,6%, а країни, що розвиваються, – на 4,2%.

МВФ очікує, що глобальна інфляція продовжить знижуватися, хоча й з різною швидкістю у різних країнах.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що Світовий банк у своєму оновленому прогнозі заявив, що зростання економіки України у 2026 році збережеться на рівні 2025 року та становитиме 2%, а його прискорення до 5% тепер очікується лише в 2027 році.