Естонського криптоінвестора, який фінансував армію Росії, змусили виплатити українцям у 30 разів більшу суму

Державна прокуратура Естонії почала застосовувати нову практику покарань, згідно з якою особи, викриті у фінансовій підтримці російської армії, змушені виплатити значні суми.

Як повідомляє ERR, естонський криптоінвестор, що пітримував армію РФ, тепер має виплатити "Українському культурному центру" суму, яка перевищує пожертвувану в 30 разів.

У 2022 році криптоінвестор, ім'я якого не розголошується, тричі пожертвував кошти організації, яка займається закупівлею обладнання для російських військовослужбовців, що воюють проти України.

Криптоінвестор, що знаходився в Естонії, зробив зі свого рахунку на криптобіржі Binance три платежі по 0,0008 біткоїна, через коливання курсу сума переказів у різні дати склала відповідно 23,3 євро, 15,2 євро і 16,1 євро, тобто всього на благо російської армії було пожертвовано 54,6 євро.

Подібна діяльність привернула увагу Поліції безпеки Естонії, оскільки перший переказ було здійснено 7 червня 2022 року – приблизно через місяць після того, як до Кримінального кодексу Естонії було внесено нову статтю щодо підтримки акту агресії іноземної держави.

Помічниця державного прокурора Естонії Маргарет Берес визнала, що в даному випадку можливо застосувати оппортунітет – захід, що дозволяє припинити кримінальну справу без суду, якщо підозрюваний виконає певні умови.

Інвестор погодився пожертвувати українській благодійній організації суму, яка в 30 разів перевищує його перекази на підтримку російської армії, тобто 1638 євро.

Прокуратура Естонії випадковим чином обрала одержувача пожертвування – ним стала некомерційна організація "Український культурний центр", що працює в Таллінні. Крім того, на криптоінвестора чекає 75 годин суспільно корисних робіт протягом пів року.

Берес зазначила, що якщо підозрюваний ухилиться від виконання цих зобов'язань, то прокуратура відновить кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що організатори російської системи криптоплатежів навчилися швидко оговтуватися від санкційних ударів США і майже одразу відновлювати транскордонні операції. Так, тільки в середині серпня більше 80% токенів А7А5 було знищено в результаті включення до чорного списку криптобіржі Grinex, але вони були швидко відтворені та знову пущені в обіг.