Екстрені відключення світла ввели у 8 областях (оновлено)

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях застосовані аварійні відключення.

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі, повідомили в "Укренерго".

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень, додали в компанії.

У пресслужбі енергохолдингу ДТЕК додали, що екстрені відключення світла також запроваджено у Донецькій області. Водночас станом на 18:59 аварійні відключення у Київській області вже скасували.

Як повідомлялося, після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень фіксується різкий стрибок попиту на товари для автономного живлення.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях, усунути більшість з них вдалося протягом доби.