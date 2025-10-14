АРМА після консультацій із бізнесом виставить активи "Моршинської" на Prozorro

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить ринкові консультації з бізнесом щодо управління корпоративними правами компаній, пов'язаних із кейсом групи активів "Моршинської".

Як ідеться в повідомленні АРМА, після консультацій "Моршинська" буде виставлена на Prozorro, до групи входять такі компанії:

International Distribution Systems Limited – акції ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" номінальною вартістю 21,47 млн грн;

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" – 100% частка у статутному капіталі ТОВ "Потужність" (16,18 млн грн);

ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" – 99% у статутному капіталі ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн);

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" – 100% частка у статутному капіталі ПП "ІВА";

ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" – 100% частка у статутному капіталі ДП "Нова.КОМ" (1,5 млн грн);

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" – 1% частка у статутному капіталі ТОВ "ІДС Аква сервіс";

корпоративні права International Distribution Systems Limited у вигляді акцій ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" загальною вартістю 4,5 млн грн;

корпоративні права "International distribution systems limited" у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" на суму 8,8 млн грн.

Подати пропозиції для участі в ринкових консультаціях можна до 15:00 17 жовтня 2025 року.

Як повідомлялоя, на початку вересня АРМА оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами підприємств, що займаються виробництвом і дистрибуцією мінеральної води під брендом "Моршинська".

Корпоративні права "Моршинської", які було арештовано та передано в управління АРМА, належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він є співвласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська".

Наприкінці вересня минулого року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російських олігархів Міхаіла Фрідмана, Петра Авєна, Андрєя Косогова і компанії Rissa Investments Limited.

Серед іншого Мін'юст просив конфіскувати активи компанії IDS Ukraine – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних вод, а саме: 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"; 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "Нова.КОМ"; 3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво".

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авен має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авен і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.