В "Дії" пояснили затримку з виплатою "нацкешбеку" за серпень: сума знову буде рекордною

Затримка з виплатою "Національного кешбеку" за серпень виникла через необхідність обробити велику кількість трансакцій, адже сума виплат буде рекордною від початку дії програми.

Про це повідомили у підтримці сервісу "Дія", через який здійснюються виплати.

"Зараз триває завершальний етап обробки платежів у системі, що нараховує виплату. Ваша підтримка українського бізнесу була рекордною в серпні, тож це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай", – пояснили у "Дії".

Як повідомлялося, у липні у межах програми "Національний кешбек" держава виплатила 507 мільйонів гривень кешбеку для 3,6 мільйона українців, які відкрили спеціальні рахунки у застосунку "Дія".

Липнева сума виплаченого кешбеку була рекордною від початку запуску програми, прозвітувало Мінекономіки на початку вересня.

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.