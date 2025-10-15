Світові ціни на нафту падають через прогноз профіциту та напругу маж США та Китаєм, – Reuters

Ціни на нафту у середу вранці продовжують знижуватися після падіння напередодні. Ринок зважує попередження МЕА про можливий профіцит сировини у 2026 році та відновлення торгової напруги між США і Китаєм.

У середу вранці Brent дешевшає на 0,3% – до $62,18 за барель, WTI – на 0,3% до $58,54, повідомляє Reuters.

Аналітики зауважують, що слабкі сигнали попиту й послаблення геополітичних ризиків посилюють тиск на котирування.

Міжнародне енергетичне агентство у вівторок заявило, що у 2026 році ринок може зіткнутися з профіцитом в обсязі до 4 млн барелів на добу – більшим, ніж очікувалось раніше.

Поряд з цим, торговельна суперечка між США та Китаєм загострилася: обидві сторони запровадили додаткові портові збори для суден. Напруженість підсилює розширення Пекіном контролю експорту рідкоземів і погроза Вашингтона підвищити мита до 100% з 1 листопада та посилити експортні обмеження на ПЗ.

У фокусі ринку також баланси запасів. За попереднім опитуванням Reuters, запаси нафти у США за тиждень, що закінчився 10 жовтня могли зрости приблизно на 200 000 барелів, тоді як бензин і дистиляти - зменшитися.