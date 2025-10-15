Фонд гарантування провів успішні аукціони на 1,2 мільярда з початку року

Від початку 2025 року Фонд гарантування вкладів провів у "Прозоррo.Продажі" вже 65 успішних аукціонів з продажу активів банків, що виводяться з ринку, на загальну суму понад 1,2 млрд грн.

При цьому середня конверсія, тобто співвідношення ціни продажу до стартової, складає 39%, а деякі лоти вдається продавати дорожче за стартову вартість, зі зростанням ціни подекуди на 70%, йдеться у матеріалі "24 каналу".

Водночас непрацюючі кредити залишаються складним активом як для збанкрутілих банків, так і для діючих.

Проблемні кредити є активом для професіоналів, через низьку ліквідність таких лотів та вузьке коло покупців, пояснюють експерти.

"І до повномасштабного вторгнення було мало потенційних покупців, а зараз їх ще менше. Попит має все те, що можна швидко перетворити на гроші. Таких банківських активів теж стає все менше", – зазначає фінансовий експерт Ерік Найман.

Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко констатує, що проблеми із перепродажем банківських активів часто впираються у питання стягнення на етапі виконання судових рішень.

"Інша особливість ринку – значна частина проблемних активів сконцентрована в державних банках, які не завжди можуть продати пакет проблемних боргів за низькою ціною через справедливі побоювання, шо менеджмент звинуватять в завданні збитків державі, а за високою – через погану якість цих активів", – зауважує експертка.

Якщо для діючих банків продаж проблемної заборгованості – у першу чергу це питання очищення балансу. То для такої установи як Фонд гарантування вкладів, що відповідає за ліквідацію усіх збанкрутілих банків, потрібно не просто продавати, а продавати максимально дорого. Адже отримані гроші виплачуються кредиторам банків, що ліквідуються.

"Коли Фонд уперше виходив на ринок проблемних кредитів – першим кроком стало створення електронної торгової системи, яка б забезпечила відкритість та прозорість торгів, мінімізувавши при цьому людське втручання у процес торгів", – пригадує Олександр Кульчицький, директор департаменту продажу активів Фонду.

Він додає, що так з’явилася електронна торгова система "Прозорро.Продажі". І сьогодні всі аукціони банків, що ліквідуються, відбуваються саме в ній.

За даними Фонду, з початку року були успішні продажі з рівнем конверсії як 10%, так і 170%. І завжди ця цифра залежить від якості активів. Чи то кредит, чи то фізичне майно банків, виставлені на відкритий аукціон, коштують рівно стільки, скільки за них готовий заплатити реальний покупець, пояснюють учасники ринку.

Між тим, що довше кредит не обслуговується і гірше має забезпечення, то нижчою буде ціна його продажу. І навіть якщо усі закони ринку говорять "нікому цей актив цікавим не буде", не продавати для Фонду – не варіант. Ні списати як безнадійні, ні "пробачити" борги установа не може. Адже надходження від продажу – це одне із ключових джерел для розрахунку із кредиторами банків, що ліквідуються. Тому і "рекламує" Фонд на всіх доступних майданчика усе – від картин та банкоматів до мільярдних кредитів. А детальна інформація про кожен виставлений на продаж актив – так званий "публічний паспорт активу" – розміщується на сайті Фонду та у системі "Прозорро.Продажі", зазначається у матеріалі.