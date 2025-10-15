Криза посилюється: Центробанк Росії підрахував, як нове підвищення податків позначиться на цінах
Банк Росії (ЦБР) визнав, що стримувати інфляцію у РФ буде складніше через підвищення податків для фінансування війни з Україною.
Зокрема, заплановане підвищення ставки ПДВ до 22% призведе до прискорення інфляції на 0,6-0,8 відсоткового пункта у грудні 2025 - січні 2026 року, повідомляє The Moscow Times із посиланням на оцінки аналітиків російського центробанку.
За оцінкою ЦБР, вплив підвищення ПДВ на ціни буде сконцентрований у першому кварталі 2026 року й матиме разовий характер. Далі цей фактор може стати нейтральним або слабо дезінфляційним через охолодження попиту.
"Реакція грошово-кредитної політики буде необхідна для мінімізації вторинних ефектів на інфляцію через інфляційні очікування", – йдеться в огляді ЦБР.
Додатковим проінфляційним чинником російський центробанк вказує рішення уряду про підвищення утилізаційного збору на легкові авто.
В цих умовах російський регулятор наголошує на необхідності зберігати достатню жорсткість грошово-кредитної політики, що може вказувати на призупинення зниження ключової ставки, чого вимагає російський бізнес.
Раніше повідомлялось, що за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) удари українських дронів по НПЗ стримуватимуть переробку нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.
Аналітики агентства вказують на значні втрати доходів РФ і вимушені обмеження експорту пального.
