Криза посилюється: Центробанк Росії підрахував, як нове підвищення податків позначиться на цінах

Банк Росії (ЦБР) визнав, що стримувати інфляцію у РФ буде складніше через підвищення податків для фінансування війни з Україною.

Зокрема, заплановане підвищення ставки ПДВ до 22% призведе до прискорення інфляції на 0,6-0,8 відсоткового пункта у грудні 2025 - січні 2026 року, повідомляє The Moscow Times із посиланням на оцінки аналітиків російського центробанку.

За оцінкою ЦБР, вплив підвищення ПДВ на ціни буде сконцентрований у першому кварталі 2026 року й матиме разовий характер. Далі цей фактор може стати нейтральним або слабо дезінфляційним через охолодження попиту.

"Реакція грошово-кредитної політики буде необхідна для мінімізації вторинних ефектів на інфляцію через інфляційні очікування", – йдеться в огляді ЦБР.

Додатковим проінфляційним чинником російський центробанк вказує рішення уряду про підвищення утилізаційного збору на легкові авто.

В цих умовах російський регулятор наголошує на необхідності зберігати достатню жорсткість грошово-кредитної політики, що може вказувати на призупинення зниження ключової ставки, чого вимагає російський бізнес.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) удари українських дронів по НПЗ стримуватимуть переробку нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Аналітики агентства вказують на значні втрати доходів РФ і вимушені обмеження експорту пального.