Один з найбільших фермерських кооперативів США згортає діяльність в Україні. В чому причина?

Один із найбільших фермерських кооперативів США CHS Inc. фактично згортає діяльність в Україні, попри офіційні заяви про "збереження присутності".

Компанія скоротила команду і лишає лише представницький офіс, повідомляє Latifundist.com.

За словами співрозмовників компанії, рішення зумовлене позицією акціонерів кооперативу, які не дали "зеленого світла" на повернення до глибоководних портів після того, як ЗСУ відновили контроль над Чорним морем.

"CHS зберігає присутність в Україні. Водночас ми зменшуємо розмір нашої команди через ринкові умови та операційні потреби", – зазначили в компанії.

Фактично CHS працює лише на дунайському маршруті та в порту Констанца, тоді як основні міжнародні трейдери – ADM, Bunge, Cargill – повернулися до портів Одеси, Чорноморська і Південного. Усередині компанії пояснюють, що кооперативна структура ускладнила швидке ухвалення рішень щодо ризиків такого кроку.

Працівники визнають втрату частки ринку і зниження економічної доцільності логістики через Дунай. Додатковий тиск створює глобальне падіння маржі у зернотрейдингу: Cargill скоротила близько 8 000 працівників, ADM оголосила про плани урізати витрати на $300-500 млн.

У підсумку в Україні CHS залишить кількох співробітників для базового моніторингу ринку та вирішення юридичних питань.

Раніше повідомлялось, що турецька будівельна група Onur Group продала свій аграрний бізнес в Україні.

Голова Onur Group Емре Караахметоглу пояснив рішення групи вийти з агробізнесу незадовільними фінансовими показниками та відсутністю перспектив для зростання. За його словами, агробізнес також не відповідав довгостроковій стратегії Onur Group в Україні.