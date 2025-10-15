Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт українського зерна
2 569 7

Один з найбільших фермерських кооперативів США згортає діяльність в Україні. В чому причина?

chs

Один із найбільших фермерських кооперативів США CHS Inc. фактично згортає діяльність в Україні, попри офіційні заяви про "збереження присутності".

Компанія скоротила команду і лишає лише представницький офіс, повідомляє Latifundist.com.

За словами співрозмовників компанії, рішення зумовлене позицією акціонерів кооперативу, які не дали "зеленого світла" на повернення до глибоководних портів після того, як ЗСУ відновили контроль над Чорним морем.

"CHS зберігає присутність в Україні. Водночас ми зменшуємо розмір нашої команди через ринкові умови та операційні потреби", – зазначили в компанії.

Фактично CHS працює лише на дунайському маршруті та в порту Констанца, тоді як основні міжнародні трейдери – ADM, Bunge, Cargill – повернулися до портів Одеси, Чорноморська і Південного. Усередині компанії пояснюють, що кооперативна структура ускладнила швидке ухвалення рішень щодо ризиків такого кроку.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Працівники визнають втрату частки ринку і зниження економічної доцільності логістики через Дунай. Додатковий тиск створює глобальне падіння маржі у зернотрейдингу: Cargill скоротила близько 8 000 працівників, ADM оголосила про плани урізати витрати на $300-500 млн.

У підсумку в Україні CHS залишить кількох співробітників для базового моніторингу ринку та вирішення юридичних питань.

Раніше повідомлялось, що турецька будівельна група Onur Group продала свій аграрний бізнес в Україні.

Голова Onur Group Емре Караахметоглу пояснив рішення групи вийти з агробізнесу незадовільними фінансовими показниками та відсутністю перспектив для зростання. За його словами, агробізнес також не відповідав довгостроковій стратегії Onur Group в Україні.

Автор: 

аграрії (1424) бізнес (1329) закриття (137) США (5166) фермер (303)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо нам американські кооперативи коли маємо свинорилого зеленого повороза.
показати весь коментар
15.10.2025 12:23 Відповісти
Бізненсняні ********
показати весь коментар
15.10.2025 12:31 Відповісти
Причана все в томуж...
Війна та війна корупционерів
показати весь коментар
15.10.2025 12:33 Відповісти
а де зелені інвест няні?
показати весь коментар
15.10.2025 12:48 Відповісти
На всіх бажаючих, не вистачає!
треба, декреміналізувати Only fans...
показати весь коментар
15.10.2025 12:59 Відповісти
Інвестують в себе на онліку
показати весь коментар
15.10.2025 13:34 Відповісти
Сьогодні до стоматолога не вийшло добратися: блть 3 поверхи бізнес-центру все у б'юті. На 4й поверх, виявилося, аж стомата заперли.
Просто фігєю: мужики чинуші й слабовики роздерибанюють все, баби всі бриються для них.
Цілий рік запитую себе: що ти тут в х..я робиш?
показати весь коментар
15.10.2025 13:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 