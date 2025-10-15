Популярність податку на виведений капітал у "Дія.City" продовжує падати, - Гетманцев

Резиденти "Дія.City" за січень-вересень 2025 року сплатили до держбюджету 22 млрд грн податків, що на 9,7 млрд грн більше, ніж торік.

Близько половини суми забезпечили компанії, що сплачують податок на виведений капітал (ПнВК) – 11 млрд грн, повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

За його словами, станом на 1 жовтня у реєстрі "Дія.City" перебувала 2 721 компанія, з них 1 046 – платники ПнВК. Їхня частка за вісім місяців зменшилася на 9 в.п. – до 38,4%.

Загалом структура надходжень податків від резидентів "Дія.Сіті" була такою:

податок на прибуток – 3,4 млрд грн, у т.ч. ПнВК – 1 млрд грн (приріст до 2024 – +0,7 млрд грн, з них +0,26 млрд грн – ПнВК).

ПДВ – 7,3 млрд грн, у т.ч. ПнВК – 3,8 млрд грн (приріст +2,5 млрд грн, з них +1,39 млрд грн – ПнВК).

ПДФО та військовий збір – 11,3 млрд грн, у т.ч. ПнВК – 6,2 млрд грн (приріст +6,6 млрд грн, з них +3,6 млрд грн – ПнВК).

Водночас відшкодування ПДВ резидентам зросло до 1,9 млрд грн, із яких 1,6 млрд грн отримали платники ПнВК. Це на 1,6 млрд грн більше, ніж торік, з них +1,59 млрд грн – по ПнВК.

"Аналітика демонструє, що режим "Дія.City" залишається ефективним інструментом для розвитку ІТ–сектору, проте динаміка переходу компаній на ПнВК свідчить про необхідність подальшого вдосконалення податкових стимулів. Попри зростання загальних надходжень, частка компаній, які користуються перевагами податку на виведений капітал, зменшується – це сигнал до аналізу причин і адаптації моделі під потреби бізнесу", – зазначив Данило Гетманцев.

Раніше повідомлялось, що надходження від єдиного податку до місцевих бюджетів за рік зросли на понад 11,4%.