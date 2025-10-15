Масового повернення біженців не буде: МВФ спрогнозував кількість населення України до 2030 року

У разі припинення війни наприкінці 2025 року чисельність населення України стабілізується на рівні близько 34 млн осіб.

Такий прогноз міститься в оновленому звіті World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За оцінкою експертів фонду, населення України зменшилося з 41 млн у 2021 році до 34,5 млн у 2022 році. Далі падіння продовжилось: до 34,03 млн у 2023 році та 33,34 млн у 2024 році.

Відповідно до базового сценарію МВФ, масового повернення біженців після завершення бойових дій не відбудеться.

МВФ прогнозує, що населення України зменшиться до 32,86 млн у 2025 році і зросте приблизно на 1 мільйон осіб у наступні роки: до 33,38 млн – у 2026 році, 34 млн – у 2027 році, 33,98 млн – у 2028 році, 33,96 млн – у 2029 році та 33,94 млн – у 2030 році.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що Кабмін ліквідував комісію з підготовки до всеукраїнського перепису населення.

Уряд також визнав такою, що втратила чинність, постанову про утворення цієї комісії №424 від 18 квітня 2018 року.