1 464 4

Масового повернення біженців не буде: МВФ спрогнозував кількість населення України до 2030 року

демографія,населення,популяція

У разі припинення війни наприкінці 2025 року чисельність населення України стабілізується на рівні близько 34 млн осіб.

Такий прогноз міститься в оновленому звіті World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За оцінкою експертів фонду, населення України зменшилося з 41 млн у 2021 році до 34,5 млн у 2022 році. Далі падіння продовжилось: до 34,03 млн у 2023 році та 33,34 млн у 2024 році.

Відповідно до базового сценарію МВФ, масового повернення біженців після завершення бойових дій не відбудеться.

МВФ прогнозує, що населення України зменшиться до 32,86 млн у 2025 році і зросте приблизно на 1 мільйон осіб у наступні роки: до 33,38 млн – у 2026 році, 34 млн – у 2027 році, 33,98 млн – у 2028 році, 33,96 млн – у 2029 році та 33,94 млн – у 2030  році.

Раніше повідомлялось, що Кабмін ліквідував комісію з підготовки до всеукраїнського перепису населення.

Уряд також визнав такою, що втратила чинність, постанову про утворення цієї комісії №424 від 18 квітня 2018 року.

Автор: 

МВФ (1785) прогноз (1114) Україна (169) населення (78)
Крадіть далі.
Вже і правнукам накрали, все ніяк не лусне.
Нехай залишаються чинуші, мусора і пенсіонери.
Варіантів 0
показати весь коментар
15.10.2025 13:24 Відповісти
Та після війни і відкриття кордонів, з цієї "клоаки зелених мрій" здриснуть усІ, хто може ходити! Мерці вистрибнуть з могил, аби тільки втікти.
показати весь коментар
15.10.2025 13:29 Відповісти
Повна туфта, а за це ще і гроші заплатили. В Україні було 41млн. з урахуванням ЛДНрів+ Крим, їх рахували, бо вигідно гроші було пиляти. Тобто реально на підконтрольній на 22р. було(разом з тими які були на заробітках)+-34млн. У продовж 22-25 покинуло Неньку `9млн. Тобто зараз нас 25млн. Якщо повернеться, то ~2млн, вот і рахуйте, буде 27млн і то це оптимістично. Одного не розумію, накуя МВФ бере до віри цифри чинуш, які щоб більше дали приписують мертві душі, багато джерел, де можно підрахунками виявити більш точну цифру.
показати весь коментар
15.10.2025 13:30 Відповісти
Гадання на кавовій гущі, враховуючи, що перепису населення до чи під час війни так і не відбулося. Такі гадання притаманні міністру Федорову та українському уряду, але не мають ставати професійними прогнозами для МВФ.
показати весь коментар
15.10.2025 13:46 Відповісти

