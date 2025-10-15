Кабмін пропонує спростити реконструкцію об’єктів паливно-енергетичного сектору. Що передбачається?

Кабмін прпонує спростити процедури реконструкції, капремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору в умовах воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №14115 уряд вніс до Верховної Ради, передає Укрінформ.

Документом пропонується дозволилиреконструкцію та капремонт на землях державної або комунальної власності без оформлення речових прав і без землевпорядної документації та внесення даних до Державного земельного кадастру. Умовою є погодження з органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, який розпоряджається ділянкою.

Для погодження оператор критичної інфраструктури надсилає повідомлення із супровідними матеріалами. Орган має надати відповідь протягом 10 робочих днів. У разі відсутності відповіді у встановлений строк оператор може почати роботи без погодження, письмово повідомивши відповідний орган. Після завершення воєнного чи надзвичайного стану оператори зобов’язані оформити речові права на земельні ділянки згідно із законодавством.

Крім того, закон "Про регулювання містобудівної діяльності" пропонується доповнити нормою, яка дозволяє реконструкцію та капремонт об’єктів критичної енергетичної інфраструктури без документів на право власності або користування землею на період воєнного чи надзвичайного стану та протягом року після його припинення.

Очікується, що ухвалення змін пришвидшить відновлення енергооб’єктів, створить додаткові робочі місця, збільшить надходження до місцевих бюджетів і підвищить стійкість паливно-енергетичного сектору.

Раніше повідомлялось, що Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої допомоги для енергетичного сектору.

Міністерка енергетики Світлани Гринчук також підкреслила, що завдяки допомозі японських партнерів енергетики оперативно відновлюють пошкоджені потужності та забезпечують споживачів електроенергією. Раніше Японія передавала спецтехніку для аварійних бригад і обладнання для відновлення мереж, а також допомогу для екстрених робіт у багатьох регіонах країни.