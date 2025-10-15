"Нова пошта" призначила нового керівника компанії. Хто ним став?

Новим CEO "Нової пошти" з 1 січня 2026 року стане Євген Тафійчук, нинішній операційний директор компанії.

До кінця 2025 року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба, повідомлили у пресслужбі "Нової пошти".

У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень, зазначається у повідомленні.

У "Новій пошті" додали, що конкурс на посаду був відкритим - розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. До фіналу дійшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Тафійчук приєднався до компанії у 2012 році як вантажник, за рік отримав першу керівну посаду. У 2021-2024 роках був операційним директором в Україні та Європі. Під його керівництвом відбулася трансформація кур’єрської доставки, мережа відділень подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку, зазначають в компанії.

Раніше повідомлялось, що фінтех-компанія NovaPay призначила новим генеральним директором Ігоря Сироватка.

Зазначається, що він має 20-річний досвід роботи із retail та B2B-сегментами, раніше працював в "Універсал Банку", де пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі відділень.