"Нова пошта" призначила нового керівника компанії. Хто ним став?
Новим CEO "Нової пошти" з 1 січня 2026 року стане Євген Тафійчук, нинішній операційний директор компанії.
До кінця 2025 року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба, повідомлили у пресслужбі "Нової пошти".
У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень, зазначається у повідомленні.
У "Новій пошті" додали, що конкурс на посаду був відкритим - розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. До фіналу дійшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній.
Тафійчук приєднався до компанії у 2012 році як вантажник, за рік отримав першу керівну посаду. У 2021-2024 роках був операційним директором в Україні та Європі. Під його керівництвом відбулася трансформація кур’єрської доставки, мережа відділень подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку, зазначають в компанії.
Раніше повідомлялось, що фінтех-компанія NovaPay призначила новим генеральним директором Ігоря Сироватка.
Зазначається, що він має 20-річний досвід роботи із retail та B2B-сегментами, раніше працював в "Універсал Банку", де пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі відділень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль