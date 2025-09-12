Фінансова компанія "Нової пошти" призначила нового гендиректора. Хто ним став?

Фінтех-компанія NovaPay, що разом із поштовим оператором "Нова пошта" належить до групи компаній Nova, призначила генеральним директором Ігоря Сироватка.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Сироватко має 20-річний досвід роботи із retail та B2B-сегментами, раніше працював в "Універсал Банку", де пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі відділень.

Також Сироватко під час роботи в OLX керував департаментом клієнтського сервісу в Україні та Центральній Азії, успішно розвиваючи B2B-напрямок та створюючи експертні команди для роботи з бізнес-клієнтами.

Під керівництвом нового CEO NovaPay розвиватиметься як фінансова компанія, орієнтована на різні сегменти клієнтів – від приватних осіб до бізнесу, – пропонуючи ще ширший спектр послуг.

"Новий етап у роботі NovaPay передбачає значні зміни, але це не зміни заради змін. Мій фокус – на двох ключових аспектах. Перший – це максимальне використання вже існуючих сильних сторін компанії – потужної команди, інноваційності та значного потенціалу групи. А другий – залучення найкращої міжнародної експертизи у сфері фінтех. Саме в цій синергії бачу запоруку успіху", – зауважив Сироватко.

NovaPay – заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

У лютому 2024 року NovaPay почала пропонувати власні облігації клієнтами у мобільному застосунку.

У липні торік підприємці отримали можливість відкрити свій платіжний рахунок у застосунку фінансової компанії групи "Нова пошта" – NovaPay.