ВАКС дозволив спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго у справі про хабар Князєву

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Зокрема, Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала ухвалу першої інстанції, яка відмовилась надати такий дозвіл, повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Як повідомлялося, на початку вересня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання через його передчасність, адже в Апеляційному суді Парижа 1 жовтня мало розглядатися питання щодо екстрадиції Жеваго.

Сьогодні ж у судовому засіданні стало відомо, що 1 жовтня засідання в Парижі не відбулося, а наступна дата розгляду поки невідома.

У чому підозрюють Жеваго?

У травні 2024 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали тоді чинного голову суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру йому та його спільнику – адвокату, а згодом про підозру заочно повідомили і Костянтину Жеваго. За даними слідства, бізнесмен особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Жеваго також отримав кілька підозр в інших справах. Зокрема, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили йому підозру про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня 2022 року на запит української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді Україна також вимагала його екстрадиції у справі банку "Фінанси та кредит", але французькі суди відхилили це клопотання.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечили, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.