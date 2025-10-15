Друга після Китаю: Росія змогла імпортувати з Італії понад 20% епоксидних смол, необхідних для виробництва "Іскандерів", – Corriere della Sera

Росія змогла імпортувати з Італії у 2024 році щонайменше 232 тонни рідких епоксидних смол, серед іншого, вони використовуються для виробництва карбонових корпусів балістичних ракет "Іскандер-М".

Таким чином, на Італію припало 21% імпорту цієї сировини до Росії, вона стала другим її постачальником після КНР (42%), пише італійське видання Corriere della Sera із посиланням на дані дослідження Ради економічної безпеки України (РЕБ).

Зокрема, епоксидні смоли до РФ минулого року постачала італійська компанія Sir Industriale S.p.A з Маріо-ін-Бріанца (Ломбардія). У самій компанії у відповідь на запит Corriere della Sera заявили, що через високу молекулярну масу її продукція призначена лише для цивільного використання: покриття консервів з тунцем, пресервів або сталевих виробів тощо.

Утім, проаналізовані Радою економічної безпеки України та Corriere della Sera митні дані свідчать, що італійська компанія експортувала до РФ щонайменше 18 партій низькомолекулярних рідких епоксидних смол, що мають HS-код 3907300009 та можуть застосовуватись і у військовому виробництві.

На це вказує і перелік російських імпортерів цієї продукції: "Уралпроект", "ЯЗПК" та "Прайп ТОП" – усі ці компанії пов’язані з АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ), що виготовляє ракети для систем "Іскандер-М". Також частина транзакцій здійснювалась через польську компанію Kamex Magazyn, що може свідчити про намір приховати кінцевого отримувача.

"На момент поставок Sir Industriale санкції ЄС щодо епоксидних смол ще не були проголосовані, а отже, не було і їх порушення. Попри це європейські експортери можуть самостійно перевіряти зв’язки своїх клієнтів з урядом та військовою промисловістю РФ, якщо не хочуть, аби їх вироби ставали зброєю агресора", – зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України.

Як повідомлялося, раніше Рада економічної безпеки України виявила постачання до РФ 300 тонн бельгійського підсанкційного оксиду стибію на понад 4,5 млн євро, а також критичну залежність РФ від імпортного натрію хлорату – також необхідного для виробництва балістичних ракет "Іскандер-М".