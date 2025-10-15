Сплив строк давності: ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його експершого заступника Володимира Шульмейстра у зв'язку зі спливом строків давності.

Спочатку про це сам Пивоварський повідомив у Facebook, а згодом це рішення підтвердили у пресслужбі ВАКС.

"Щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли", – написав ексміністр, який наразі очолює компанію WOG Holding.

Своєю чергою у пресслужбі ВАКС уточнили, що справу закрили за клопотанням захисника Пивоварського. Суд постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності, а також скасував арешти, накладені на його майно.

"Зауважимо, що події зазначеної справи відбувалися у 2015 році, розслідування розпочато у 2016, обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи – 80 томів", – зазначили у пресслужбі ВАКС, пообіцявши оприлюднити повний текст ухвали з обґрунтуванням рішення 17 жовтня.

Як повідомлялося, у лютому 2203 року детективи НАБУ повідомили про підозру Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру .

За версією слідства, у липні 2015 року на той час міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі. За оцінками НАБУ, внаслідок дії норми АМПУ недоотримала понад $43 млн у період із 2015 до 2021 року.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.

У березні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. На підозрюваного також поклали низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він мав прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, детектива та суду; повідомляти про виїзди за межі Києва та області, а також утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду. Згодом дію цього запобіжного заходу не продовжили.