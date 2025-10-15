Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Справи по НАБУ і САП
521 6

Сплив строк давності: ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського

ВАКС закрив справу проти ексміністра Пивоварського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його експершого заступника Володимира Шульмейстра у зв'язку зі спливом строків давності.

Спочатку про це сам Пивоварський повідомив у Facebook, а згодом це рішення підтвердили у пресслужбі ВАКС.

"Щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли", – написав ексміністр, який наразі очолює компанію WOG Holding.

Своєю чергою у пресслужбі ВАКС уточнили, що справу закрили за клопотанням захисника Пивоварського. Суд постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності, а також скасував арешти, накладені на його майно.

"Зауважимо, що події зазначеної справи відбувалися у 2015 році, розслідування розпочато у 2016, обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи – 80 томів", – зазначили у пресслужбі ВАКС, пообіцявши оприлюднити повний текст ухвали з обґрунтуванням рішення 17 жовтня.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у лютому 2203 року детективи НАБУ повідомили про підозру Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру .

За версією слідства, у липні 2015 року на той час міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі. За оцінками НАБУ, внаслідок дії норми АМПУ недоотримала понад $43 млн у період із 2015 до 2021 року.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.

У березні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. На підозрюваного також поклали низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він мав прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, детектива та суду; повідомляти про виїзди за межі Києва та області, а також утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду. Згодом дію цього запобіжного заходу не продовжили.  

НАБУ (1588) Мінінфраструктури (1376) Пивоварський Андрій (24) ВАКС Антикорупційний суд (789)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А так можна - 10 р мурижити і відпустити - може цих діловарів шо пихтіли над справою замісь них?
показати весь коментар
15.10.2025 18:30 Відповісти
Не " можна" А ОБОВ'ЯЗКОВО замість них із вирахуванням зарплати за весь період розслідування.
показати весь коментар
15.10.2025 18:58 Відповісти
«Портновські» на посадах, і далі гадять в Україні!!
Черговий приклад злочинів, спричинених бездіяльністю осіб з Урядового кварталу та Оманських домовленостей ухилянта з ригоАНАЛАМИ!!
Мертвечук, сівкович, єфремов, льовочкині, шуфрич ….. !!
показати весь коментар
15.10.2025 18:35 Відповісти
🤣👍👏👏👏
показати весь коментар
15.10.2025 18:43 Відповісти
нарешті .. ЦЕ ПЕРЕМОГА ! ))))))))))
показати весь коментар
15.10.2025 18:48 Відповісти
Теперь взятки дают за "истечение срока давности".
Просто промурыжил дело и получил бабло.
Никто не подкопается.
показати весь коментар
15.10.2025 19:24 Відповісти

