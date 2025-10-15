Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Не має економічного обґрунтування та доцільності": Нацкомісія розкритикувала законопроєкт про перейменування копійок на шаги

Нацкомісія розкритикувала законопроєкт про перейменування копійок на шаги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розкритикувала законопроєкт, який передбачає перейменування копійок на шаги.

Про це йдеться у відгуку НКЦПФР, затвердженому на засіданні комісії 14 жовтня.

Зокрема, Нацкомісія вказує, що заміна назви розмінної монети призведе до необхідності внесення змін до багатьох систем учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, а також до реєстрів НКЦПФР, у зв’язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.

Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів.

"Зазначене потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу", – зазначають у НКЦПФР.

Крім того, у Нацкомісії вважають, що у період воєнного стану запропоновані законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку.

"Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора", – йдеться у висновку НКЦПФР.

Як повідомлялося, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №14093 та №14094 "щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України", які передбачають перейменування копійок на шаги.

Їх авторами вказані низка депутатів переважно від правлячої фракції "Слуга народу", а також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону "Про Національний банк України", встановивши, що "грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 шагам", замість 100 копійок. Пов'язані із перейменуванням копійок на шаги зміни також пропонується внести до низки інших законів.

Нагадаємо, ініціатором перейменування "копійок" у "шаги" є голова НБУ Андрій Пишний. На його думку, це рішення свідчитиме про "відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет.

Зауважимо, що невдовзі у грошовому обігу залишиться лише одна розмінна монета – 50 копійок. Так, з 1 жовтня НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 10 копійок, інші розмінні монети втратили припинили карбувати у попередні роки.

гривня (1682) законопроєкт (1741) НБУ (9623) НКЦПФР (284)
Топ коментарі
+7
Треба ввести
потужники,
лідорки,
єрмоценти,
зекопіки,
шашликофунти,
асфальтики
показати весь коментар
15.10.2025 19:07 Відповісти
+6
Мені це нагадує - оте пуйловське - "двіжуха"..нема чого робити, якось під шось треба грошей вкрасти - то давайте шось перейменуємо! Копійки, наприклад..ще строки обміну поставимо! Нудновато живе, мабудь..
показати весь коментар
15.10.2025 19:17 Відповісти
+2
ну чому...шаг,шекель...співзвучно,і в перспективі не так стрессово.
показати весь коментар
15.10.2025 19:07 Відповісти
ну чому...шаг,шекель...співзвучно,і в перспективі не так стрессово.
показати весь коментар
15.10.2025 19:07 Відповісти
танк та телевізор теж співзвучно? бо оба слова на "т" починаються? я звісно проти херні з перейменуванням, але навіщо писати відверту маячню! до речі ізраїльські монети називаються не шекель, а "агора", "агорот"(множ.)
показати весь коментар
15.10.2025 19:35 Відповісти
ти подивись на монету 5 гривень і 5 шекелів.тоді ******* будеш.хоча співпадінь нема.тільки закономірність.
показати весь коментар
15.10.2025 19:57 Відповісти
хасиди в в Умані розкидають по вулицях..дрібноту. кажуть, звичай такий.
показати весь коментар
15.10.2025 20:21 Відповісти
Слава яйцям! Хоч трохи тверезо мислячих в цій країні залишилось.
показати весь коментар
15.10.2025 19:37 Відповісти
Треба ввести
потужники,
лідорки,
єрмоценти,
зекопіки,
шашликофунти,
асфальтики
показати весь коментар
15.10.2025 19:07 Відповісти
Може краще нам на резину копійки чи шаги,хоч фунтами хоч ьобликами)

Для виконання бойових задач, для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина.

Прошу долучитися

🎯Ціль: 25 000.00 ₴

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD

💳Номер картки банки
4874 1000 2866 7932

send.monobank.ua (https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD)
Безпечний переказ коштів
Надсилайте безкоштовно та безпечно кошти
показати весь коментар
15.10.2025 20:59 Відповісти
Пишному ото нейух дЄлать, в гузні засвербіло і давай під час війни якусь муйню мутити...
показати весь коментар
15.10.2025 19:11 Відповісти
Мені це нагадує - оте пуйловське - "двіжуха"..нема чого робити, якось під шось треба грошей вкрасти - то давайте шось перейменуємо! Копійки, наприклад..ще строки обміну поставимо! Нудновато живе, мабудь..
показати весь коментар
15.10.2025 19:17 Відповісти
Якщо змінювати назви, потрібно все змінювати. Якщо перейменовувати вулиці та міста, потрібно перейменовувати все. Якщо відходити від кацапського, треба відходити у всьому. Не можна бути трохи вагітною.
показати весь коментар
15.10.2025 19:11 Відповісти
давай за твій рахунок замінемо копійки на шаги
показати весь коментар
15.10.2025 19:37 Відповісти
Може за мій рахунок тебе ще й усиновити.
показати весь коментар
15.10.2025 19:42 Відповісти
А навіщо тримати такого довбня на посаді?
показати весь коментар
15.10.2025 19:14 Відповісти
Не понимаете вы всей глубины глубин......во ублюдки .....
показати весь коментар
15.10.2025 19:18 Відповісти
.. зелебобіки будуть не раді , майже перемога була майже в руках ..
показати весь коментар
15.10.2025 19:20 Відповісти
Так думка Комісії з цінних паперів не вирішальна. Це просто один з експертних висновків. Так що зелебобікам ще рано сумувати. Вирішувати буде Рада, а враховуючи, що в авторах Стефанчук і Корнієнко, вірогідність протягнення цього закону не мала. А був би мозок, то вводили б нову назву під деномінацію, бо сенсу все в інфоситемах, звітах і т.д. переробляти, коли в обігу дрібної монети не лишилось - нуль. Але це вже задача на період відновлення у післявоєнний час, коли ми переживемо офігенну інфляцію і, дай Боже, з неї виповзимо.
показати весь коментар
15.10.2025 21:14 Відповісти
Думаю скоро не будет и копеек. Хотя на рынке торговки гривны все еще копейками называют. Почем спички? -10 копеек!
показати весь коментар
15.10.2025 19:24 Відповісти
Не вийде з Пишного патріота, що увійшов в історію.
показати весь коментар
15.10.2025 19:25 Відповісти
Вже! Тільки не увійшов, а вляпався
показати весь коментар
15.10.2025 19:31 Відповісти
чому? перший "відкритий", там ще зам. мінкульту..але Пишний-перший!!
показати весь коментар
15.10.2025 20:23 Відповісти
це зовсім не питання нац комісії - хай займаються своїми справами

є економічного ефекту тут і не планувалося
показати весь коментар
15.10.2025 19:29 Відповісти
Так само як і немає економічної доцільності в тому щоб перейменовувати вулиці або наприклад замість пушкєна та толстоєвскава викладати Багряного чи Подмогильного. Так само як і не було економічної доцільності відмовлятися від "дешевих" рососіянських вуглеводнів.
показати весь коментар
15.10.2025 19:59 Відповісти
Просто членам і членкиням в ВР небуй що робити і вони з носа виколупують таке що на голову не налазить. На фронт всіх під***сів
показати весь коментар
15.10.2025 19:30 Відповісти
О де трудяги пашуть.
показати весь коментар
15.10.2025 19:33 Відповісти
Довбойоби!!! стефанчук і ко., лікуйтеся!!!
показати весь коментар
15.10.2025 19:51 Відповісти
Шагайте на#уй тупі зебіли. Більше в країні проблем немає. Авжеж.
показати весь коментар
15.10.2025 20:18 Відповісти
Приблизно в 2014-2015 роках письмово звертався до Пишного , як голови правління державного "Ощадбанку" щоб прибрати рос. мову з додатку Ощад24. Чиновники Ощадбанку надавали письмові відповіді про недоцільність... Це зробили лише в 2022 році. Пишному зараз не соромно ?
показати весь коментар
15.10.2025 20:52 Відповісти
Саме перейменування підтримую, але при повній відмові від обігу готівки і не під час війни
показати весь коментар
15.10.2025 20:59 Відповісти

