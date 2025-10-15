"Не має економічного обґрунтування та доцільності": Нацкомісія розкритикувала законопроєкт про перейменування копійок на шаги
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розкритикувала законопроєкт, який передбачає перейменування копійок на шаги.
Про це йдеться у відгуку НКЦПФР, затвердженому на засіданні комісії 14 жовтня.
Зокрема, Нацкомісія вказує, що заміна назви розмінної монети призведе до необхідності внесення змін до багатьох систем учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, а також до реєстрів НКЦПФР, у зв’язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.
Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів.
"Зазначене потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу", – зазначають у НКЦПФР.
Крім того, у Нацкомісії вважають, що у період воєнного стану запропоновані законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку.
"Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора", – йдеться у висновку НКЦПФР.
Як повідомлялося, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №14093 та №14094 "щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України", які передбачають перейменування копійок на шаги.
Їх авторами вказані низка депутатів переважно від правлячої фракції "Слуга народу", а також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.
Зокрема, пропонується внести зміни до закону "Про Національний банк України", встановивши, що "грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 шагам", замість 100 копійок. Пов'язані із перейменуванням копійок на шаги зміни також пропонується внести до низки інших законів.
Нагадаємо, ініціатором перейменування "копійок" у "шаги" є голова НБУ Андрій Пишний. На його думку, це рішення свідчитиме про "відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет.
Зауважимо, що невдовзі у грошовому обігу залишиться лише одна розмінна монета – 50 копійок. Так, з 1 жовтня НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 10 копійок, інші розмінні монети втратили припинили карбувати у попередні роки.
