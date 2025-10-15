Імпорт товарів в Україну з початку року вдвічі перевищив експорт. ІНФОГРАФІКА

Експорт товарів Україною за січень-серпень цього року становив $26,41 млрд, або 95,7% порівняно із січнем-серпнем торік.

Як свідчать дані Державної служби статистики, імпорт за цей період склав $52,63 млрд, або 116,4%.

Таким чином негативне сальдо становило $26,23 млрд, тоді як за січень-серпень 2024 року воно було також негативне – $17,64 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,5 (за січень-серпень 2024 року – 0,61).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 222 країн світу.

Найактивніше Україна збільшувала експорт електричних машин – на 10,7% (до $1,65 млрд), жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 6,9% (до $4,04 млрд), чорних металів – на 0,8% (до $2,08 млрд).

Водночас експорт зернових культур скоротився на 25,6% проти 2024 року (до $4,88 млрд).

Основний приріст імпорту до показника минулого року забезпечили постачання електричних машин – на 65% (на загальну суму $7,89 млрд), засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 17,2% ($5,85 млрд), палива мінерального, нафти й продуктів переробки – на 11,6% ($6,73 млрд), ядерних реакторів, котлів і машин – на 8,8% ($4,65 млрд).

Раніше повідомлялося, що експорт товарів Україною за січень-липень цього року становив $23,31 млрд, або 96,5% порівняно з аналогічним періодом торік. Імпорт в Україну становив $45,93 млрд, або 116,9%. Негативне сальдо склало $22,63 млрд (за січень-липень минулого року воно також було негативним – $15,15 млрд).