Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт. Що купували та продавали?. ІНФОГРАФІКА

Експорт товарів із України за січень-липень цього року становив $23,31 млрд, або 96,5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Імпорт в Україну становив $45,93 млрд, або 116,9%. Негативне сальдо склало $22,63 млрд (за січень-липень минулого року воно також було негативним – $15,15 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,51 (за січень-липень торік – 0,61).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 222 країн світу.

Найактивніше Україна збільшувала експорт електричних машин – на 13,4% (до $1,45 млрд), жирів та олій тваринного або рослинного походження чорних металів – на 8,1% (до $3,77 млрд), чорних металів – на 3,7% (до $1,81 млрд).

Водночас експорт зернових культур скоротився на 26,5% проти 2024 року (до $4,35 млрд).

Основний приріст імпорту до показника минулого року забезпечили постачання електричних машин – на 70,2% (на загальну суму $6,75 млрд), палива мінерального, нафти і продуктів переробки – на 15,7% ($5,9 млрд), засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 15,3% ($5,11 млрд), ядерних реакторів, котлів і машин – на 9,9% ($4,06 млрд).

На початку вересня повідомлялося, що від початку 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна вже експортувала 5,03 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 41,5% менше, ніж на цю дату торік.