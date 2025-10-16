Власник мережі "Сільпо" може купити велику мережу супермаркетів у Польщі, – польські ЗМІ

Одним із головних претендентів на придбання мережі магазинів французького ритейлера Carrefour у Польщі може стати українська група Fozzy (мережі "Сільпо", "Фора", Thrash!).

Про це пише галузеве польське видання Wiadomości Handlowe, передає Liga.net.

Серед інших потенційних покупців польські експерти також називають мережі Dino, Biedronka, Kaufland тощо.

Французькій мережі у Польщі належить 768 торгових точок, що працюють під брендом Carrefour Polska. Йдеться про 95 гіпермаркетів, 148 супермаркетів, сім магазинів низьких цін (Supeco) і 518 магазинів біля дому (в основному Carrefour Express). Carrefour у Польщі також володіє 40 торговельними центрами.

У вересні Carrefour доручив інвестиційному банку JP Morgan підготувати процес продажу. За даними польського видання, Fozzy Group уже давно цікавився можливістю виходу на польський ринок.

Зокрема, у 2023 році українська компанія відкрила продуктовий магазин у Познані, але не під брендом "Сільпо". Спільна компанія IDKFA IDCLIP, де 90% належить Fozzy Holdings Limited, а 10% – її польському менеджеру Мацеєві Гавронському, стала франчайзі мережі Carrefour.

Досвід управління цим магазином дав українцям можливість ознайомитись зі структурою та моделлю роботи польської франшизи Carrefour. Це може полегшити можливе поглинання мережі, вважають польські експерти.

Вони називають головною перевагою Fozzy Group під час виходу на польський ринок велику українську діаспору в Польщі (приблизно 1,5 млн осіб). А основною перешкодою – логістику.

"Найближчий розподільчий центр Сільпо розташований у Львові, більш ніж 200 км від Любліна і більш ніж 300 км від Кракова. Без власного розподільчого центру у Польщі обслуговування великої кількості супермаркетів буде складним", – вважає директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля.

За його словами, для обслуговування лише громадян України в Польщі буде потрібно мережа не менш як зі 150-200 магазинів.

Fozzy Group – один з найбільших українських рітейлерів з понад 800 торгових точкок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла Ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

ПрАТ "Фоззі Груп" створено у 2005 році. За даними НКЦПФР, його акціонером є ТОВ "Фоззі Груп" (98,7%). Кінцевим бенефіціаром вказано Володимира Костельмана.