Нацбанк пояснив уповільнення економіки України. Який прогноз до кінця року?

Уповільнення темпів зростання економіки України у другому кварталі до 0,7% у річному вимірі пов'язане, передусім, із впливом сезонних чинників.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ) із посиланням на деталізовані дані Держстату.

"Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали", – пояснили у Нацбанку.

Загалом основними чинниками, що стримують зростання економіки, в НБУ вказують наслідки повномасштабної війни: втрату людей, територій, виробничих потужностей та інфраструктури.

Водночас найбільший внесок у відновлення економіки у другому кварталі забезпечило приватне споживання: ріст кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшився до 9% у річному вимірі (порівняно із 1,6% у першому кварталі).

Нацбанк очікує, що у другому півріччі відновлення економіки триватиме.

"Цьому сприятиме активізація збору врожаїв, стійкий внутрішній попит та збільшення фіскальних стимулів на тлі розширення видатків бюджету. Водночас погіршення безпекової ситуації та посилення обстрілів інфраструктури в останні місяці стримуватимуть зростання економіки", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за попередніми даними Держстату, реальний ВВП України в другому кварталі цього року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2024 року – на 0,8%.

Нагадаємо, зростання реального валового внутрішнього продукту України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року.

Якщо в першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то в другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.