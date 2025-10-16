Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відновлення України
619 7

Нацбанк пояснив уповільнення економіки України. Який прогноз до кінця року?

Нацбанк пояснив уповільнення економіки України

Уповільнення темпів зростання економіки України у другому кварталі до 0,7% у річному вимірі пов'язане, передусім, із впливом сезонних чинників.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ) із посиланням на деталізовані дані Держстату.

"Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали", – пояснили у Нацбанку.

Загалом основними чинниками, що стримують зростання економіки, в НБУ вказують наслідки повномасштабної війни: втрату людей, територій, виробничих потужностей та інфраструктури.

Водночас найбільший внесок у відновлення економіки у другому кварталі забезпечило приватне споживання: ріст кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшився до 9% у річному вимірі (порівняно із 1,6% у першому кварталі).

Нацбанк очікує, що у другому півріччі відновлення економіки триватиме.

"Цьому сприятиме активізація збору врожаїв, стійкий внутрішній попит та збільшення фіскальних стимулів на тлі розширення видатків бюджету. Водночас погіршення безпекової ситуації та посилення обстрілів інфраструктури в останні місяці стримуватимуть зростання економіки", – зазначається у повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, за попередніми даними Держстату, реальний ВВП України в другому кварталі цього року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2024 року – на 0,8%.

Нагадаємо, зростання реального валового внутрішнього продукту України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року.

Якщо в першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то в другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

Автор: 

ВВП (1197) НБУ (9625) відновлення (414)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
економіка??а вона у нас ще є??ххертманцев не допрацьовує?!!?треба виділити йому ще 5-6 креативних менеджерів з команди кокскарманича...
показати весь коментар
16.10.2025 09:52 Відповісти
і 1 гусака
показати весь коментар
16.10.2025 09:54 Відповісти
гусаку вже надано цілодобового барбершопера щоб не думав звикати до пір'я....
показати весь коментар
16.10.2025 09:59 Відповісти
100% ))
показати весь коментар
16.10.2025 09:59 Відповісти
Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали", - пояснили у Нацбанку. НБУ ПОРА ПЕРЕЙМЕНУВАТИ У "НАКУ"(НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ).Спеціалісти з НБУ ПО ВРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ..."екссмерди"
показати весь коментар
16.10.2025 10:19 Відповісти
Оцей "ріст кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшився до 9% у річному вимірі" - це виключно інфляція.
Тобто він збільшився через подорожчання товарів і послуг.
показати весь коментар
16.10.2025 11:01 Відповісти
Сезонні причини, блть
показати весь коментар
16.10.2025 11:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 