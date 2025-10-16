Росія завдала нового масованого удару по видобутку газу: "Нафтогаз" закликав українців економити

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти групи "Нафтогаз". Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-"шахедів" вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом", – зазначається у повідомленні.

В компанії додали, що четверо працівників отримали поранення, руйнування зафіксовані одразу в кількох областях, а частина критичних об’єктів тимчасово зупинена.

Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, наголосив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"Звертаюсь до всіх – за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення", – закликав очільник "Нафтогазу".

Раніше у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК також заявили, що вночі 16 жовтня російські окупаційні війська завдали нового ракетного удару по газовидобувній інфраструктурі в Полтавській області. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут також повідомив про пошкодження обʼєктів нафтогазової промисловості на території регіону.

"Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області. Під атакою була енергетична інфраструктура. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він у Telegram

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялось що російські обстріли вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу України, що значно підвищує потребу в імпорті палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу на $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.