Спрощена процедура зміни цільового призначення землі працює, найбільше рішень – у п’яти регіонах, – Кисилевський

Спрощеною процедурою зміни цільового призначення земельної ділянки сільгосппризначення на землі промисловості та енергетики для будівництва нових підприємств і електростанцій вже скористалось 171 підприємство та громада з 14 областей України.

Про це співавтор закону про спрощення цієї процедури, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський розповів на Київському міжнародному економічному форумі.

Він уточнив, що рішення про зміну цільового призначення землі за спрощеною процедурою вже ухвалені для будівництва об’єктів виробничо-складського господарства (75 ділянок), виробництва енергії з відновлювальних джерел (42 ділянки), промислового виробництва та індустріальних парків (26 ділянок), інших об’єктів (28 ділянок).

За словами Кисилевського, найбільше позитивних рішень прийняли в Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях. Втім, жодного позитивного рішення поки не ухвалили в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Загалом за спрощеною процедурою цільове призначення з сільгоспземель на землі промисловості та енергетики змінено для ділянок сумарною площею 1050 га. З них:

434 га – виробництво енергії з відновлювальних джерел;

385 га – виробничо-складське господарство;

121 га – промислове виробництво та індустріальні парки;

110 га – інше.

"Купівля землі і подальша зміна її цільового призначення тривалий час була одним з найбільш довготривалих і корупціоногенних етапів здійснення інвестицій в промисловість та енергетику. В середньому 2-3 роки бюрократії, корупції та приниження підприємців займала ця проста за своєю суттю процедура. Тепер ситуація змінилась. Спрощена процедура займає 1,5 - 2 місяці, дозволяє зекономити час та гроші на запуск нових виробництв. Але головне, інвестори, які наважуються будувати промислові чи енергетичні обʼєкти під час війни, відчувають краще ставлення з боку держави", – зауважив Дмитро Кисилевський.

Він нагадав, що спрощена процедура зміни цільового призначення земельних ділянок застосовується для земель сільгосппризначення за межами населених пунктів, де немає розробленої містобудівної документації, для розміщення визначених законом об’єктів промисловості та енергетики:

промислових будівель та складів;

трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач (крім магістральних нафтопроводів та магістральних газопроводів);

комплексних промислових споруд (крім підприємств та споруд підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів; споруд та печей для спалювання відходів; електростанцій атомних);

будівель сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства.

Підставою для зміни цільового призначення є мотивований висновок органу містобудування і архітектури місцевої ради. Цей документ одночасно є особливим видом містобудівних умов та обмежень, який є підставою для проектування об’єкту будівництва.

Як повідомлялося, закон №3563-IX (законопроєкт №9627) щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок сільгосппризначення на землі промисловості та енергетики набув чинності 28 травня 2024 року.