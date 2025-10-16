Трамп запропонує створити "фонд перемоги України" за рахунок мит на товари з Китаю, – The Telegraph

США опрацьовують створення "фонду перемоги України", який планують наповнювати за рахунок нових мит на імпорт із Китаю.

Цю ініціативу президент США Дональд Трамп доручив презентувати європейським союзникам міністру фінансів Скотту Бессенту напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляє The Telegraph.

За словами Бессента, ідея передбачає запровадження 500% збору на китайські товари, а отримані кошти спрямовуватимуться на озброєння для України.

"Ми підтримаємо, якщо наші європейські партнери приєднаються", – сказав він, додаючи, що США також обговорюють із союзниками обмеження щодо купівлі російської нафти Китаєм.

У Брюсселі міністри оборони НАТО зосередилися на потенційній передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk і фінансуванні опору у п’ятий рік війни. Очікується, що тема постачань буде ключовою під час переговорів Трампа й Зеленського наприкінці тижня.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив союзникам, що у 2026 році потреби України сягнуть $120 млрд, і закликав партнерів профінансувати щонайменше половину цієї суми. Окремим питанням стали саме далекобійні засоби ураження.

Глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що США готові підтримати Київ "так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати", якщо Росія і далі ігноруватиме переговори. "Мир через силу" – так він описав підхід адміністрації, натякаючи на готовність надати необхідну "вогневу міць".

Дипломатичні джерела у Вашингтоні зазначають, що раніше пропозиції покарати Китай за купівлю російської нафти зустрічали спротив у Європі. Пекін у країнах НАТО називають "вирішальним сприятелем" війни РФ проти України, але багато союзників досі уникають визначати його як противника.

Як повідомлялось, напередодні Велика Британія оголосила про "найсильніший" пакет санкцій проти Росії, спрямованих проти найбільших російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл". Крім того, до британського санкційного списку потрапили чотири нафтові термінали в Китаї, 44 танкери "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy Limited, співвласником якої є "Роснєфть".