"Народне IPO": Голова НКЦПФР запропонував продати на біржі по 7% акцій успішних держкомпаній

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов запропонував провести "народні IPO" успішних держкомпаній, виставивши на продаж через біржу по 7% їхніх акцій.

За словами Магомедова, 7% акцій – це більше ніж 5%, що знімає ризик squeeze-out, але менше ніж 10%, тож держава зберігає повний контроль над компанією, повідомляє Liga.net.

Залучені кошти мають спрямовуватись на розвиток компаній і підтримку економіки.

"Для тих, хто хоче вкладати в ризикові інструменти, на сьогодні Україна нічого не пропонує. І тому ми ніби підштовхуємо всіх у крипту, яка, звісно, сучасний інструмент, але за собою не несе нічого для економіки", – сказав Магомедов.

На його думку, IPO державних компаній створить альтернативу та поверне капітал у реальний сектор.

Серед можливих перших емітентів він назвав "Приватбанк" і "Нафтогаз України". Вони, за словами очільника регулятора, зрозумілі широкому колу інвесторів і демонструють стабільні результати навіть під час війни.

Магомедов додав, що кінцева мета проєкту – сформувати за три роки 5 млн інвесторів у цінні папери. Нині роздрібних інвесторів в ОВДП менше 100 тисяч.

Паралельно регулятор просуває індивідуальні інвестиційні рахунки як базову інфраструктуру для роздрібних вкладень. Це має дати імпульс фондовому ринку й відкрити шлях до наступного етапу пенсійної системи – накопичувальної.

Раніше повідомлялось, що державний "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди у розмірі 32,1 мільярда гривень.

е більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств.