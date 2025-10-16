Графіків відключення світла для населення поки не буде, – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення.

Про це голова правління компанії Віталій Зайченко повідомив у коментарі "Укрінформу".

За його словами, чинні аварійні відключення спричинені наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатнім імпортом електроенергії з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.

На запитання про можливе введення графіків для населення Зайченко відповів: "Поки що не планується".

Водночас він додав, що з 16:00 четверга компанія застосує графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Як повідомлялось, раніше Зайченко розповів, що тактика ударів російських окупаційних військо по енергосистемі України змінилася. Тепер вони спрямовані на те, щоб довести її до непридатного для використання стану.