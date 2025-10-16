Тютюнова індустрія переживає найбільшу технологічну революцію за останні 100 років, – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

Глобальна тютюнова індустрія проходить масштабну трансформацію, обумовлену технологічними інноваціями та зміною споживчих звичок.

Про це генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш заявив під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі, передає Mind.

"Те, що відбувається глобально в тій новій галузі – це, мабуть, найбільша революція індустрії за останні 100 років", – зазначив очільник компанії.

За його словами, сьогодні наукові дослідження та технології дозволяють створювати альтернативні нікотинові продукти, які користуються попитом серед споживачів і поступово витісняють традиційні сигарети.

"На сьогоднішній день наукові дослідження, також технології дозволяють створити продукти, які знаходять у споживачів, – люди переключаються з сигарет на альтернативні продукти", – пояснив Барабаш.

Він уточнив, що йдеться про такі категорії продуктів, як тютюн для нагрівання, вейпи, нікотинові подушечки. Саме вони формують новий сегмент ринку, який змінює уявлення про тютюнову індустрію, додав гендиректор "Філіп Морріс Україна".

"Тобто на сьогоднішній день індустрія тютюну – це не те, що було 50 років тому. 50 років тому – це було зрозуміло, це сигарети. На сьогоднішній день ця індустрія рухається дуже швидко, і ці альтернативні продукти люди їх вибирають, тому що вони кращі, ніж сигарети з різних причин", – сказав Барабаш.

Водночас він зауважив, що у багатьох країнах регулятори не встигають за технологічними змінами, намагаючись стримати розвиток нових категорій замість того, щоб створити ефективні стандарти.

"Основна з проблем – це якраз те, що в багатьох країнах регулятор і держава не встигають за цими тенденціями, і те, що намагаються зробити, – вони намагаються фактично зупинити і заблокувати цей процес, оцю революцію, яка відбувається", – наголосив керівник компанії.

За словами Барабаша, у цих умовах стає критично важливою потреба в оновленому діалозі між державою, наукою та бізнесом, оскільки питання, пов’язані зі здоров’ям і споживанням нікотину мають бути врегульовані з урахуванням сучасних наукових підходів.

Читайте також: Три ІТ-компанії, Vodafone та "Філіп Морріс": Forbes назвав ТОП-5 найкращих роботодавців України

Як повідомлялося, у березні компанія "Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність свою нову фабрику на Львівщині, яка розпочала роботу у травні 2024 року. Компанія інвестувала у її запуск $30 млн і створила 250 робочих місць.

Philip Morris International (PMI) – міжнародна тютюнова компанія, її дочірній підрозділ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад $750 млн.

З початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила 850 млн грн на підтримку співробітників, а також понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Також з 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.