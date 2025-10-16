Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини інвестиції
1 314 16

"Ми збентежені цими цифрами": Гетманцев розповів про падіння іноземних інвестицій в Україну

Гетманцев розповів про падіння іноземних інвестицій в Україну

Українська влада "збентежена" через падіння іноземних інвестицій в Україну, які цього року виявилися меншими, ніж у попередні роки повномасштабної війни.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на Київському міжнародному економічному форумі, передає Liga.net.

"Інвестиції у нас падають. Прямі іноземні інвестиції в цьому році в нас трохи більше мільярда (доларів, – ред.) поки що. І це падіння навіть порівняно з 2024 і 2023 роками. І ми дуже, скажімо так, збентежені цими цифрами", – сказав Гетманцев.

За словами голови комітету, головною проблемою для залучення інвестицій є війна, бо самі по собі умови для інвестування в Україні більш сприятливі, ніж у багатьох країн світу.

"[Але] ніхто не очікує в країні, в якій найбільший військовий конфлікт з 1945 року, черг інвесторів з валізами грошей на кордоні", – визнав депутат.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас, на думку Гетманцева, збільшити зацікавленість іноземних інвесторів можливо шляхом детінізації економіки.

"Ми не можемо розраховувати на західні інвестиції, якщо західному інвестору необхідно вивчити правила, як ухилятися від оподаткування, аби залишатися в ринку. Цілі галузі, вірніше білі частини галузей, чітко артикулюють, що ми маємо зробити рівні умови: або змусити "чорних" припинитися і платити податки, або звільнити від податків усіх абсолютно. Бо не може так бути, що в одній галузі хтось платить податки, а хтось, подрібнюючись на ФОПів, не платить", – сказав депутат.

Серед інших завдань, які стоять перед владою для залучення інвестицій, він назвав дерегуляцію та євроінтеграцію.

"І тут у нас є конкретні успіхи, бо за останні три-чотири роки щодо нашої євроінтеграції зроблено більше, ніж за всю історію України", – вважає Гетманцев.

Читайте також: Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Кабмін схвалив пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах (оновлено)

Як повідомлялося, притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2024 році становив $3,33 млрд, що на чверть, або на $1,16 млрд, менше показника 2023 року.

Левова частка (71,6%) притоку прямих іноземних інвестицій у 2024 році надійшла за рахунок реінвестуванням доходів, отриманих іноземними інвесторами в Україні ($2,38 млрд). Але, порівняно із 2023 роком, сума реінвестованих доходів зменшилась на 30% (-$1,02 млрд).

При цьому, у грудні минулого року на той час перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за 2023 рік становив $4,2 млрд і в уряді очікували його збільшення на 20% у 2024 році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше оцінював потребу України в інвестиціях у $10-30 мільярдів на рік упродовж наступних 10 років.

Автор: 

інвестиції (1645) інвестори (318) Гетманцев Данило (557)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Ми збентежені цими цифрами, але красти і на ❌ую вертіти закони продовжимо. Ми ж не лохи.
показати весь коментар
16.10.2025 18:53 Відповісти
+17
Кацапські агенти збентежені. Попри всі зусилля, ще є якісь інвестиції.
показати весь коментар
16.10.2025 18:55 Відповісти
+10
Одягайте інвестнянь у міні-спідниці та женіть на панель - нехай відробляють.
показати весь коментар
16.10.2025 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одягайте інвестнянь у міні-спідниці та женіть на панель - нехай відробляють.
показати весь коментар
16.10.2025 18:50 Відповісти
Ми збентежені цими цифрами, але красти і на ❌ую вертіти закони продовжимо. Ми ж не лохи.
показати весь коментар
16.10.2025 18:53 Відповісти
Кацапські агенти збентежені. Попри всі зусилля, ще є якісь інвестиції.
показати весь коментар
16.10.2025 18:55 Відповісти
Просто п#здить і п#здіти треба меньше )))
показати весь коментар
16.10.2025 18:58 Відповісти
Гусаки вони ж такі... крила мають, крила мають...
показати весь коментар
16.10.2025 19:00 Відповісти
Респект ! 👍
показати весь коментар
16.10.2025 19:11 Відповісти
Можливо, гетьманцеву, разом з особами ВРУ і КМУ, міндіча з крупою і борисовим та шурмою, запросити своїми грошима інвесторів підтримати!!??
показати весь коментар
16.10.2025 19:01 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 19:09 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 19:14 Відповісти
Тю! Так підвищіть податки ще в 10 разів, підвищіть суму "відкату" до 75%, запровадьте є-документи для інвесторів, які вони зможуть отримати лише в Україні і тільки після інвестування 1млрд долярів...
Інвестор просто попре... З України...
Недопрацьовує цей ГЕТЬманцев, недопрацьовує...
показати весь коментар
16.10.2025 19:31 Відповісти
"Ми збентежені цими цифрами": Гетманцев розповів про падіння іноземних інвестицій в Україну,Падіння інвестицій відбувається тоді, коли інвестори відчули діяльність в Україні "зелено рашистської корупційної влади",котра є співучасницею рашистської окупації
показати весь коментар
16.10.2025 19:34 Відповісти
Бідний гетьманцев бо Україна ще не вмерла.
показати весь коментар
16.10.2025 19:36 Відповісти
Ну так якщо і далі бусифікувати простий люд то взагалі нікому буде працювати ( вже зараз шалений дефіцит абсолютно всіх робочих професій, шукач вже сам диктує умови роботодавцю , черги за парканом вже немає)
показати весь коментар
16.10.2025 19:38 Відповісти
А спроби зруйнувати незалежність НАБУ І САП вже забули?Інвестиції хочуть,але органи які бють по рукам розкрадачів інвестицій їм заважають.Ідіоти,наслідки своїх дій не можуть проаналізувати.
показати весь коментар
16.10.2025 19:54 Відповісти
Хтось настільки дурний, що б інвестувати у вашу корупційну помийку?
показати весь коментар
16.10.2025 19:54 Відповісти
А шо такоє?
Невже масове безкарне рейдерство за участю прокурорів і суддів не сприяє інвестиціям?
показати весь коментар
16.10.2025 20:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 