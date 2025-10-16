"Ми збентежені цими цифрами": Гетманцев розповів про падіння іноземних інвестицій в Україну

Українська влада "збентежена" через падіння іноземних інвестицій в Україну, які цього року виявилися меншими, ніж у попередні роки повномасштабної війни.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на Київському міжнародному економічному форумі, передає Liga.net.

"Інвестиції у нас падають. Прямі іноземні інвестиції в цьому році в нас трохи більше мільярда (доларів, – ред.) поки що. І це падіння навіть порівняно з 2024 і 2023 роками. І ми дуже, скажімо так, збентежені цими цифрами", – сказав Гетманцев.

За словами голови комітету, головною проблемою для залучення інвестицій є війна, бо самі по собі умови для інвестування в Україні більш сприятливі, ніж у багатьох країн світу.

"[Але] ніхто не очікує в країні, в якій найбільший військовий конфлікт з 1945 року, черг інвесторів з валізами грошей на кордоні", – визнав депутат.

Водночас, на думку Гетманцева, збільшити зацікавленість іноземних інвесторів можливо шляхом детінізації економіки.

"Ми не можемо розраховувати на західні інвестиції, якщо західному інвестору необхідно вивчити правила, як ухилятися від оподаткування, аби залишатися в ринку. Цілі галузі, вірніше білі частини галузей, чітко артикулюють, що ми маємо зробити рівні умови: або змусити "чорних" припинитися і платити податки, або звільнити від податків усіх абсолютно. Бо не може так бути, що в одній галузі хтось платить податки, а хтось, подрібнюючись на ФОПів, не платить", – сказав депутат.

Серед інших завдань, які стоять перед владою для залучення інвестицій, він назвав дерегуляцію та євроінтеграцію.

"І тут у нас є конкретні успіхи, бо за останні три-чотири роки щодо нашої євроінтеграції зроблено більше, ніж за всю історію України", – вважає Гетманцев.

Як повідомлялося, притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2024 році становив $3,33 млрд, що на чверть, або на $1,16 млрд, менше показника 2023 року.

Левова частка (71,6%) притоку прямих іноземних інвестицій у 2024 році надійшла за рахунок реінвестуванням доходів, отриманих іноземними інвесторами в Україні ($2,38 млрд). Але, порівняно із 2023 роком, сума реінвестованих доходів зменшилась на 30% (-$1,02 млрд).

При цьому, у грудні минулого року на той час перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за 2023 рік становив $4,2 млрд і в уряді очікували його збільшення на 20% у 2024 році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше оцінював потребу України в інвестиціях у $10-30 мільярдів на рік упродовж наступних 10 років.