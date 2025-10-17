Українці почали більше вірити у боротьбу з корупцією в Україні, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок жовтня 2025 року 56% опитаних українців вважають, що в країні є реальні спроби долати корупцію, тоді як 40% називають Україну "безнадійно корумпованою".

Про це свідчать результати останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що частка оптимістів у 2024 році становила 48% проти 59% у 2023-му. Між 2024 і 2025 роками сприйняття покращилося, однак показники все ще нижчі за рівень 2023 року.

Скепсис щодо результативності антикорупційної боротьби у 2025 році становить 40%, тоді як у попередні роки цей показник коливався в діапазоні 36-47%. Дані вказують на поступове відновлення довіри після просідання у 2024 році.

Телефонне опитування було проведене з ініціативи КМІС в період з 19 вересня до 5 жовтня 2025 року. Вдалося опитати 1008 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Статистична похибка зазвичай не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%. Але у воєнний час може бути більшою.

Раніше повідомлялось, що Україна суттєво покращила оцінку ефективності антикорупційної політики за підсумками 5-го раунду Стамбульського плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Моніторингова команда ОЕСР виставила Україні 91,9 бали зі 100, порівняно із 53 балами у 2023 році.