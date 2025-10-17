Технологічні гіганти США почали відмовлятися від виробництва в Китаї

Microsoft, Amazon і Google готують масштабне скорочення частки китайських підприємств у ланцюгах постачання.

До 2026 року компанії перемістять значну частину виробництва до інших країн Азії, повідомляє Nikkei.

Microsoft планує до 2026 року вивести до 80% компонентів для ноутбуків і планшетів Surface, а також серверного обладнання за межі Китаю. Компанія вже попросила партнерів підготувати нові потужності з наступного року, частину складання Xbox перенесуть в інші азійські юрисдикції.

Amazon Web Services розглядає зменшення закупівель друкованих плат у китайської SYE, що постачає комплектуючі для дата-центрів. Крок має знизити залежність від китайських постачальників у критичних вузлах інфраструктури.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Google переносить частину виробництва серверів до Таїланду. Там уже сформована мережа партнерів для виготовлення компонентів і складання обладнання, що дозволяє диверсифікувати виробничі ризики та логістику.

Раніше повідомлялось, що Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів.

Пекін пояснює такий крок захистом національної безпеки та недопущенням військового використання китайських розробок.