Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях: У "Метінвесті" розповіли про кадрові виклики промисловості

Відновлення України неможливе без розвитку індустрії, тож держава має створити спільні програми з бізнесом для повернення ветеранів та переселенців у промислові регіони.

Про це розповіла директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук під час заходу "Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність", передає пресслужба компанії.

Вона зауважила, що проблеми з кадрами відчувають усі галузі, і нині в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій.

За словами Петрук, у вересні вдалося переломити тенденцію відтоку персоналу, проте знайти кваліфікованих фахівців стає дедалі складніше. У регіонах присутності компанії – Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському – спостерігається нестача робочої сили, тому підприємства самостійно навчають нових працівників.

При цьому "Метінвест" скоротив тривалість навчальних програм, роблячи акцент на практичних навичках: якщо раніше підготовка підручного сталевара тривала до дев’яти місяців, то тепер – від двох до чотирьох. Компанія також активно залучає ветеранів, пропонуючи їм навчання, житло та гідну оплату праці.

"Бізнес не може повністю замінити державу – потрібна спільна програма підтримки. Відбудова України почнеться з відновлення індустрії, тож держава має допомогти, щоб ветерани й переселенці могли жити та працювати в промислових регіонах", – наголосила Петрук.

Вона також звернула увагу на проблему відтоку молоді. Через те, що молодим чоловікам дозволили виїжджати за кордон, у вересні компанію залишили понад 200 працівників віком 18-22 років. Це, за її словами, поставило під загрозу програми співпраці з профтехами та ініціативи "Перше робоче місце" і "Молодий фахівець".

Серед ефективних рішень Петрук назвала повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Цього року "Метінвест" уперше організував для них практику на своїх підприємствах у Великій Британії та Україні.

Компанія також розвиває програми для ветеранів і жінок, що дають змогу здобути нову професію в університеті "Метінвест Політехніка". За словами Петрук, нині 30% персоналу компанії становлять жінки – вони працюють машиністками кранів, електромонтерками, а також у кар’єрах.

"Ми навчаємо жінок технічним професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Це допомагає компенсувати дефіцит кадрів, адже кожен п’ятий наш співробітник зараз у війську", – зазначає представниця компанії.

Як повідомлялося, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

При цьому "Метінвест" Ріната Ахметова став лідером серед металургійних компаній у рейтингу найбільших платників податків України. Також компанія ввійшла до ТОП-10 найбільших платників у всіх галузях: у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го – 9,3 млрд грн.