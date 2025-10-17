Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях: У "Метінвесті" розповіли про кадрові виклики промисловості

У "Метінвесті" розповіли про кадрові виклики промисловості

Відновлення України неможливе без розвитку індустрії, тож держава має створити спільні програми з бізнесом для повернення ветеранів та переселенців у промислові регіони.

Про це розповіла директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук під час заходу "Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність", передає пресслужба компанії.

Вона зауважила, що проблеми з кадрами відчувають усі галузі, і нині в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій.

За словами Петрук, у вересні вдалося переломити тенденцію відтоку персоналу, проте знайти кваліфікованих фахівців стає дедалі складніше. У регіонах присутності компанії – Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському – спостерігається нестача робочої сили, тому підприємства самостійно навчають нових працівників.

При цьому "Метінвест" скоротив тривалість навчальних програм, роблячи акцент на практичних навичках: якщо раніше підготовка підручного сталевара тривала до дев’яти місяців, то тепер – від двох до чотирьох. Компанія також активно залучає ветеранів, пропонуючи їм навчання, житло та гідну оплату праці.

"Бізнес не може повністю замінити державу – потрібна спільна програма підтримки. Відбудова України почнеться з відновлення індустрії, тож держава має допомогти, щоб ветерани й переселенці могли жити та працювати в промислових регіонах", – наголосила Петрук.

Вона також звернула увагу на проблему відтоку молоді. Через те, що молодим чоловікам дозволили виїжджати за кордон, у вересні компанію залишили понад 200 працівників віком 18-22 років. Це, за її словами, поставило під загрозу програми співпраці з профтехами та ініціативи "Перше робоче місце" і "Молодий фахівець".

Серед ефективних рішень Петрук назвала повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Цього року "Метінвест" уперше організував для них практику на своїх підприємствах у Великій Британії та Україні.

Компанія також розвиває програми для ветеранів і жінок, що дають змогу здобути нову професію в університеті "Метінвест Політехніка". За словами Петрук, нині 30% персоналу компанії становлять жінки – вони працюють машиністками кранів, електромонтерками, а також у кар’єрах.

"Ми навчаємо жінок технічним професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Це допомагає компенсувати дефіцит кадрів, адже кожен п’ятий наш співробітник зараз у війську", – зазначає представниця компанії.

Як повідомлялося, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

При цьому "Метінвест" Ріната Ахметова став лідером серед металургійних компаній у рейтингу найбільших платників податків України. Також компанія ввійшла до ТОП-10 найбільших платників у всіх галузях: у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го – 9,3 млрд грн.

У посадовців з держсекретарями Секретаріату КМУ, з КМУ ЦОВВ ОДА, опу РНБОУ, питання людських ресурсів в Україні, мобілізаційних резервів, як складової держРезерву України, стоїть щоденно згідно законодавства!!!
Слідчим з ГПУ СБУ НАБУ САП …. треба тільки оформим все, для озвучення на лохоМарафоні ЗМІ!!
показати весь коментар
17.10.2025 14:36 Відповісти
Какой фокус? Специалист, независимо от пола, будет востребован везде. И если вы думаете, что женины будут работать в тяжелой промышленности за 30-50 т. гривен, то за кордоном они смогут получить по своей специальности в 1.5 -2 раза больше и им хватит денег снять жилье и жить, а не выживать. В статье - "стал лидером платныкив податкив") А не лидером по уровню оплаты труда.
показати весь коментар
17.10.2025 14:38 Відповісти
Вчора спілкувався з предстаником одного з підрозділів поліції. Він каже, що в їх підрозділі всі нові працівники, яким ще не виповнилося 22 роки масово написали рапорта на звільтнення, щоб виїхати за кордон. Немає кому заступати в наряди. Керівництво змушує їх відпрацювати дві неділі, але вони "забили" на службу, окремі, щоб скоріше їх звільнили, напиваються та йдуть до відділку щоб при всіх послати на юх своїх керівників і ті їх звільняють миттєво. Ось що наробив "карточнний майдан". Так скоро Україна залишиться з пенсіонерами і військовими, які перетворені в рабів і їм виїзд заборонено. Зате не буде кому мітингувати за неправильні, узурпаторські дії влади.
показати весь коментар
17.10.2025 14:42 Відповісти
Все через жопу.. Втім як завжди при сьогоднішній владі.
показати весь коментар
17.10.2025 14:54 Відповісти
Жінки сталевари це круто!
Чому не згадують про Тетяну Михайлівну Іполитову?
У совку це було звичайною жіночою професією.
показати весь коментар
17.10.2025 14:49 Відповісти
Піздьш.Телехмарафон стверджує що віддотку молоді немає.Вірте телехмарафону
показати весь коментар
17.10.2025 14:54 Відповісти
В країні бідося, а то зелене дурнувате начудило для свого піару. Його радники з партії регіонів так радять, щоб пошвидше знищити українську націю, а на місце них привести всяких індусів і таких подібних рабів.
показати весь коментар
17.10.2025 15:05 Відповісти
відкрили кордон для боездатної частини населення щоб ослабити ЗСУ ? аргумертом було що цим депутати зберігают генофонд держави, а те що держави у того генофонду може не стати і будут ще одні курди на землі то вже нікого не махае, натовп щасливий
показати весь коментар
17.10.2025 15:10 Відповісти

